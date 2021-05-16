Seyahat yasağında son dakika gelişmesi: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Pazartesi seyahat yasağı var mı?
Seyahat yasağında son dakika gelişmesi yayınlanan genelgeyle paylaşıldı. Şehirler arası seyahat yasağının devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Türkiye'de tam kapanma dönemine geçilmesiyle birlikte şehirler arası seyahat yasağı da yeniden başlatılmıştı. Peki, şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Pazartesi seyahat yasağı var mı?
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1
Seyahat yasağında yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı ne olacak, devam edecek mi?
2
Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı zaman diliminde seyahat yasağı devam edecek. Vatandaşlar, sadece serbest saatlerde şehirler arası seyahatte bulunabilecek.
3
Vatandaşlar sokağa çıkma yasağında Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. e-Devlet üzerinden seyahat belgesi Alo 199 iletişim hattı üzerinden talep ediliyor.
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65 YAŞA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.