Şehirler arası otobüsler çalışacak mı? Otobüs ve uçak seferleri tüm şehirlerde başlayacak mı?
Corona virüsü nedeniyle, şehirler arası otobüs seferlerinin yanı sıra iç-dış hat uçak seferleri de durdurulmuştu. Normalleşme takvimiyle birlikte bazı illerdeki seyahat kısıtlaması kalkmaya başladı. Takvimde otobüs ve uçak seferleriyle ilgili bir karar olup olmadığını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, şehirler arası otobüsler çalışacak mı? Otobüs ve uçak seferleri tüm şehirlerde başlayacak mı?
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Yeni Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu. Vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle birlikte 27 Mayıs Çarşamba günü normalleşme takviminde 2. aşamaya geçildi. Takvimin ikinci aşamasında otobüs ve uçak seferleriyle ilgili de ilgiler yer alıyor. Peki, şehirlerarası otobüsler çalışacak mı? Otobüs ve uçak seferleri tüm şehirlerde başlayacak mı?
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OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLAYACAK MI?
Otobüs seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi 'mola bitti' şeklinde duyurdu. Türkiye genelindeki diğer otobüs firmalarının da aynı tarihlerde seferlere başlaması bekleniyor. Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamil Koç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı uçak seferleriyle ilgili açıklama yaptı. Aycı açıklamasında iç hat seferlerinin 4 Haziran’da başlayacağını duyurdu.Yurt dışı uçuş seferleriyle de ilgili açıklama yapan Aycı, THY seferlerinin dış hatta 10 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.
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Şehirler arası otobüsler sefere hazır
İçişleri Bakanlığı'nın 28 Mart 2020 tarihli genelgesine göre şehirlerarası otobüs seferlerinin izinle yapılmasının ardından çok az sayıda araç il dışına çıkabiliyor. Günlük 1.500 otobüsün giriş-çıkış yaptığı 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda salgın sürecinde bu sayı günlük 25'lere kadar geriledi.
Kontrollü normal hayata geçilmesinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtlamasının kalkması durumunda otobüsler ve firmalar yeni dönem için tüm hazırlıklarını tamamlayarak sefere hazır halde alınacak kararı bekliyor.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık tedbirlerini aldıklarını, yolcuları güvenli bir şekilde gidecekleri yerlere götürmeyi beklediklerini ifade etti.
İstanbul, Ankara, İzmir hattının da serbest bırakılmasını istediklerini anlatan Özcan, "Tüm otobüs ve yazıhanelerimiz dezenfekte oldu. Personelimizin hazırlıkları da tamam. Dinlenme tesislerinin de kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Hazır vaziyette bekliyoruz." dedi.