Şehirler arası otobüsler çalışacak mı? Otobüs ve uçak seferleri tüm şehirlerde başlayacak mı?

Şehirler arası otobüsler sefere hazır İçişleri Bakanlığı'nın 28 Mart 2020 tarihli genelgesine göre şehirlerarası otobüs seferlerinin izinle yapılmasının ardından çok az sayıda araç il dışına çıkabiliyor. Günlük 1.500 otobüsün giriş-çıkış yaptığı 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda salgın sürecinde bu sayı günlük 25'lere kadar geriledi.



Kontrollü normal hayata geçilmesinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtlamasının kalkması durumunda otobüsler ve firmalar yeni dönem için tüm hazırlıklarını tamamlayarak sefere hazır halde alınacak kararı bekliyor.



Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık tedbirlerini aldıklarını, yolcuları güvenli bir şekilde gidecekleri yerlere götürmeyi beklediklerini ifade etti.



İstanbul, Ankara, İzmir hattının da serbest bırakılmasını istediklerini anlatan Özcan, "Tüm otobüs ve yazıhanelerimiz dezenfekte oldu. Personelimizin hazırlıkları da tamam. Dinlenme tesislerinin de kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Hazır vaziyette bekliyoruz." dedi.