Gündem Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) Haber Giriş: 29 Mart 2021 - 15:45 | 29 Mart 2021 - 15:45

Savcının ölümünde yürek burkan detay! Anlatırken gözleri doldu

Yozgat’ta evinde arkadaşlarıyla doğum gününü kutlarken silahla başından vurularak ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28) hayatını kaybetti. Savcısı Özlem Salkım'ın (28) ailesi tarafından evlat edinildiği ortaya çıktı. Rahime (68) ve Ramazan Salkım (66) çifti, evlendikten 17 yıl sonra 3 aylıkken evlat edindikleri tek çocukları Özlem'i kaybetmenin acısını yaşadı. Baba Ramazan Salkım, 'Hastaneye vardığımızda ameliyat bitmişti, başhekim 'durumu kritik' dedi. Ertesi gün olduğunda 'biraz daha iyi gidiyor' dediler. Biz ümitlendik, çok mutlu olduk. Ama sonra kurtarılamadı. Biz o anda yıkıldık, bir tane kızım vardı yurttan almıştım onu, ben onsuz yaşayamam" dedi.