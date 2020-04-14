Sarı humma hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Güney Sudan’da sarı humma virüsü salgını!
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Sudan’ın güneyinde sarı humma salgınının başladığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından “Sarı humma nedir, nasıl bulaşır?” soruları araştırılmaya başlandı. İşte enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açan sarı humma virüsü ile ilgili merak edilenler…
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Sarı humma virüsü ile ilgili son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Sudan’ın güneyinde sarı humma salgınının başladığını bildirdi. Sarı humma virüsü, enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşıyor. Virüs, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.
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SARI HUMMA HASTALIĞI NEDİR?
Sarı humma, enfekteAedes veya Haemagoguscinsi sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan, akut viral kanamalı bir hastalıktır. Sarı humma virüsü, Flaviviridaeailesinden Arbovirüstür. Sarıhumma virüsü ile enfekte olan kişilerin birçoğu hiçbir belirti vermeyebilir veya hafif belirtiler gösterebilir. Belirti oluşanlar için kuluçka süresi 3-6 gündür. Hastalığın ilk belirtileri ani ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, genel vücut ağrıları, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizliktir. Hastaların çoğu ilk dönemden sonra iyileşme göstermektedir. Bu hastaların yaklaşık %15’inde daha şiddetli bir faza geçiş olur. Bu ikinci dönemde yeniden ateş yükselmesi, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanama belirtileri görülür. Sonunda şok ve çoklu organ yetmezliği gelişir. Bu hastaların yarısı ilk belirtilerin başlamasından 10-14 gün sonra kaybedilirler.
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SARI HUMMA HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?
Sarı humma virüsü, etkeni taşıyan sivrisineklerin sokması ile insana bulaşır. Sarı humma virüsü bulaşmış kişiler, viremi döneminde (kanda virüsün bulunduğu dönemdir, ilk semptomların ortaya çıkmasından itibaren 3-6 günlük süredir) Aedes veya Haemagogussivrisinekleri ile enfeksiyonu başka kişilere bulaştırabilirler.Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmaz.