Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 2021: 28 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve ve kazandıran numaralar millipiyangoonline'da
Şans Topu sonuçları bu akşam yapılan çekilişin ardından erişime açıldı. Büyük ikramiyesi ile Şans Topu canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Heyecanla takip edilen çekiliş sonrası ikramiye kazandıran numaralar ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranı yayınlandı. 28 Kasım Şans Topu sonuçlarına göre 1.009.991,54 TL devrederken 2 kişi de 14.213,15 TL kazandı. Şans Topu sonuçları millipiyangoonline'dan sorgulanabilecek. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 28 Kasım Şans Topu sonuçları ve çekiliş sorgulama ekranı.
Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı yayınlandı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve Hurriyet.Com.Tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar açıklandı. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan Şans Topu oyununda pazar akşamı büyük ikramiye devretti. Şans Topu sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/ internet sitesinden de öğrenilebilecek.
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ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.