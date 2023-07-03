SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 YATTI MI? | YSK sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, nereden alınır?

Seçim sandık parası ne zaman yatacak, sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 14-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen seçimlerin ardından sandık görevlisi ücreti ödeme tarihine gözler çevrildi. 81 ilde kurulan sandıklarda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimleri tamamlandı ve seçim görevlileri oy sayımı ve dökümü gibi birçok görevde bulundu. Seçim sandık görevlisi ücreti 2023, YSK'nın görevlendirmeleri ile seçim tarihinde görev alanlara ödeniyor. Daha önceki senelerde seçimlerde seçim görevlisi ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığıyla yatırılırken, sandık görevlisi ücreti 2023 için beklentiler Temmuz ayıyla beraber arttı. Peki, seçim sandık görevlisi parası nereden alınır, ne kadar yatacak? İşte, YSK sandık görevlisi ücreti ödeme tarihi 2023 hakkında ayrıntılı bilgiler...