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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 YATTI MI? | YSK sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, nereden alınır?

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#Sandık#Ysk#Ysk Sandık Bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 14:09

Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihi 2023 son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye Genelinde düzenlenen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri 81 il ve 973 ilçede tamamlandı. 190 binden fazla sandık kurulurken seçim görevlileri oy sayımı ve dökümü gibi birçok görevde bulundu. 14-28 Mayıs tarihlerinde görev alanlara, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oran doğrultusunda sandık görevlisi ücreti ödenecek. Peki, sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak 2023? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 YATTI MI | YSK sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, nereden alınır

Seçim sandık parası ne zaman yatacak, sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 14-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen seçimlerin ardından sandık görevlisi ücreti ödeme tarihine gözler çevrildi. 81 ilde kurulan sandıklarda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimleri tamamlandı ve seçim görevlileri oy sayımı ve dökümü gibi birçok görevde bulundu. Seçim sandık görevlisi ücreti 2023, YSK'nın görevlendirmeleri ile seçim tarihinde görev alanlara ödeniyor. Daha önceki senelerde seçimlerde seçim görevlisi ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığıyla yatırılırken, sandık görevlisi ücreti 2023 için beklentiler Temmuz ayıyla beraber arttı. Peki, seçim sandık görevlisi parası nereden alınır, ne kadar yatacak? İşte, YSK sandık görevlisi ücreti ödeme tarihi 2023 hakkında ayrıntılı bilgiler...

2/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde tamamlanan seçimlerin ardından sandık görevlisi ücretinin hesaplara geçeceği tarih merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak seçim görevli ücretlerinin ise en geç Temmuz ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ayrıca ilk tur ve ikinci turda müşahit olarak görev yapanlara ücret ödenmeyecek.

3/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE KADAR, KAÇ TL

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek seçimlerde görev yapan sandık kurulu üyelerinin alacağı ücretler belli olmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Ancak seçim görevli ücretleri memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.

4/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 YATTI MI | YSK sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, nereden alınır

Diğer taraftan 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şu şekildeydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

5/5SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI OLACAK MI, İKİNCİ TUR İÇİN AYRI MİKTAR ÖDENECEK Mİ

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI OLACAK MI, İKİNCİ TUR İÇİN AYRI MİKTAR ÖDENECEK Mİ?

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alanlar ise ücret farkı olup olmayacağını merak ediyor. İlk turda oy sayımı, dökümü vb. işlemler uzun sürdüğü için ücret farklı olup olmayacağı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun farklı ücret ödenmesine ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor.

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#Sandık#Ysk#Ysk Sandık Bilgisi