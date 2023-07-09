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Sanatçı Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında vefat etti? MFÖ grubunun parçası ve Cennet Mahallesi'nin Beter Ali'si Özkan Uğur filmleri

Güncelleme Tarihi:

#Özkan Uğur#Özkan Uğur Kimdir#Özkan Uğur Nereli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 15:13

Özkan Uğur hayatı ve kariyeri ile merak ediliyor. Cennet Mahallesi, Türk Malı, Poyraz Karayel, Karakomik Filmler gibi pek çok yapımda da yer alan Özkan Uğur, MFÖ grubunda dikkat çekmişti. Peki, Sanatçı Özkan Uğur kimdir, hangi filmlerde rol aldı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

1/3Sanatçı Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında vefat etti MFÖ grubunun parçası ve Cennet Mahallesinin Beter Alisi Özkan Uğur filmleri

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Vefat haberinin ardından Özkan Uğur'un hayatı hakkında bilgiler gündeme geldi. Peki Özkan Uğur kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte ayrıntılar...

2/3MFÖ yılları...

MFÖ yılları...

1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirdiler.1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.1984'te MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar. 1985'te Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmiştir. Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken, aynı anda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla icra etmektedir. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar bulunmaktadır. Yayınladıkları birçok şarkıda besteciliğiyle dikkat çekti. "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi şarkıların bestesinde yer almış, "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkat çekmiştir. "Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" gibi bestelerinin vokalinde de yer almıştır. "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yapmıştır.

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3/3Solo kariyeri...

Solo kariyeri...

Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçıdır. İlk yayınladığı solo şarkı Karışık Pizza filminin müziği "Maksat Muhabbet Olsun"dur. G.O.R.A. filmi için yazdığı "Olduramadım" da kendisinin bir klibe de sahip olan ikinci şarkısıdır. Özkan Uğur, müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde yer almıştır. Bunlardan bazı örnekler Sezen Aksu, Tarkan, Nev, Yavuz Çetin, Baba Zula, Ayhan Sicimoğlu, Asya'dır. Sezen Aksu'nun "Dert Faslı" şarkısının bestecilerinden biridir. Ayşegül Aldinç'in "Bir Kız", "Ne Güzel", "Nenni" isimli parçalarının müzikleriyle, Sertab Erener'in "Kera" ve Yavuz Çetin'in "Fanki Tonki Zonki" parçalarının sözleri de ona aittir. En son 2016'da DMC'den "Aynada" single'ını çıkartmıştır.

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