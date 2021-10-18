Sami Kohen kimdir kaç yaşındaydı? Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen'in hayatı ve biyografisi
Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen hayatını kaybetti. Türk basınının duayen ismi Sami Kohen'in vefat haberini Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. 93 yaşında yaşamını yitiren usta gazeteci Sami Kohen'in hayatı acı haberin ardından gündeme geldi. Türkiye’de dış haberciliğe damgasını vuran ve köşe yazıları ile Türk basının önemli isimlerinden olan Sami Kohen, New York Times gazetelerinde de makaleler yazmıştı. Peki, Sami Kohen kimdir? İşte, gazeteci Sami Kohen'in hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılar.
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Usta gazeteci Sami Kohen tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.1954 yılında çalışmaya başladığı Milliyet Gazetesi'ndeki görevine aralıksız şekilde devam eden Sami Kohen, Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalışmıştı. Türkiye'de aynı gazete kurumunda en uzun süre hizmet etmiş yazarlardan olan Sami Kohen dış siyaset konusundaki köşe yazılarıyla tanınıyordu.
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SAMİ KOHEN KİMDİR?
İlk günden bu yana Milliyet’in serüvenine ortak olan ve Türkiye’de dış haberciliğe damgasını vuran Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci Albert Kohen'in oğlu olan Sami Kohen 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet gazetesine katıldı.
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Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazdı. 1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet Gazetesinde yazarlık yapan Kohen, gazetecilik anılarını 2007 yılında Özer Yelçe tarafından Sami Kohen Dünyanın Yazısı adı altında bir kitap olarak yayınladı.