Sami Kohen kimdir kaç yaşındaydı? Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen'in hayatı ve biyografisi

SAMİ KOHEN KİMDİR? İlk günden bu yana Milliyet’in serüvenine ortak olan ve Türkiye’de dış haberciliğe damgasını vuran Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci Albert Kohen'in oğlu olan Sami Kohen 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet gazetesine katıldı.