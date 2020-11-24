Samandağ'ın ünlü acısı 'Aşk Reçeli' oldu

"Sadece reçel olarak değil, et yemeklerinde sos olarak da kullanabilir. Çok farklı kullanım alanları olan bir ürün ortaya çıktı. Biz ismine 'Aşk Reçeli' dedik. Çünkü hem acıyı hem de tatlıyı bir arada bulunduruyor. Herkesin denemesini tavsiye ederim."