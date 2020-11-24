MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Yemek HaberleriSamandağ'ın ünlü acısı 'Aşk Reçeli' oldu
GeriYemek Samandağ'ın ünlü acısı 'Aşk Reçeli' oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek
İHA
Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 10:22 | 

Samandağ'ın ünlü acısı 'Aşk Reçeli' oldu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yetiştirilen ve acısı ile tanınan biberden üretilen reçele 'Aşk Reçeli' adı konuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Samandağ Belediyesi'nin Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretimine başlanılan biber reçelinin Türkiye geneline tanıtılması hedefleniyor.

2
Abone Olgoogle-news

Kadın girişimci Gönül Dağ, aşk reçelinin nasıl yaptıklarını anlattı.

3
Abone Olgoogle-news

Dağ, "Biberleri iyice yıkıyoruz, ince ince doğruyoruz, içine şekerimizi katıyoruz ve sonrasında harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Mutlaka bu biber reçelini tatmanız lazım tatmadan kimse geçmemeli. Biber reçeli hem acı hem de tatlı karışımı olduğu için ismini 'Aşk Reçeli' koyduk" dedi.

4
Abone Olgoogle-news

Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yeliz Beyaz ise kooperatifin 2019 yılının Temmuz ayında kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

5
Abone Olgoogle-news

"Kooperatifimizi kurarken amacımız yöresel ürünleri dünya piyasasında pazarlamaktı. Hatay genelinde biliniyor. Türkiye'de de yavaş yavaş Hatay yöresel ürünler tanıtılmaya başlandı. Bizim amacımız yurt dışı pazarında da Hatay'ın adını duyurmak ve buradaki her üreten kadına destek olmaktır."

6
Abone Olgoogle-news

"Kooperatifimiz birçok kadına istihdam sağladı. Kadınların birçoğu evlerinde üretiyordu ama daha sonra gıda mühendisliği eşliğinde eğitim gördüler ve 6 aylık bir kurs sonrasında 25 kadınımız sertifika aldı. Şu anda bütün üretici kadınlarımız sertifikalı eğitimini tamamlamış. Hedefimiz ilçedeki bütün kadınların üretime katılımını sağlamak, umarız ki her kadına örnek olur ve bize katılırlar."

7
Abone Olgoogle-news

Samandağ biberinin son yıllarda popüler olmasıyla birlikte akıllarına biberden reçel yapmak geldiğini belirten Beyaz, şöyle devam etti:

8
Abone Olgoogle-news

"Araştırdık ve daha önce bunu yapanı görmedik, varsa da bilmiyoruz. Denemeler sonucunda en uygun reçeteyi bulduk ve gerçekten tadını herkes çok beğendi."

9
Abone Olgoogle-news

"Sadece reçel olarak değil, et yemeklerinde sos olarak da kullanabilir. Çok farklı kullanım alanları olan bir ürün ortaya çıktı. Biz ismine 'Aşk Reçeli' dedik. Çünkü hem acıyı hem de tatlıyı bir arada bulunduruyor. Herkesin denemesini tavsiye ederim."

10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi