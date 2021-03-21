Salda Gölü nerede? UNESCO Doğal Miras Listesi'ne girebilir
Salda Gölü'nün UNESCO Doğal Miras Listesi'ne alınması için çalışma başlatıldı. Gölün, en önemli ve değerli doğal habitatları barındırması sebebiyle Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin 2. Maddesi'nde belirlenmiş "doğal miras" niteliklerine uygun olduğu bildirildi. Peki, Salda Gölü nerede?
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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, turkuaz suyunun ve beyaz kumsalının güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nün, UNESCO'nun Doğal Miras Alanı Listesi'ne alınması için çalışma başlatıldığı bildirildi. İşte, Salda Gölü hakkında merak edilenler...
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DÜNYA MİRASI LİSTESİNE ALINSIN TALEBİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Salda Gölü'nün ekolojik ve biyolojik olarak benzersiz olduğu belirtildi.
Gölün jeolojik ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra Uluslararası Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yaptığına işaret edilen açıklamada, "Bölgede yapılan çalışmalar Dünya'da Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, gölün, en önemli ve değerli doğal habitatları barındırması sebebiyle Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin 2. Maddesi'nde belirlenmiş "doğal miras" niteliklerine uygun olduğu aktarıldı.
Bu kapsamda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin UNESCO Doğal Miras Alanları Listesi'ne dahil edilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlk olarak aday listesine dahil edilebilmesi için ön şartları yerine getirmek üzere biyolojik çeşitlilik araştırma, sosyo-ekonomik yapının ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi ile yönetim planı çalışmaları başlatıldı. Ayrıca ön hazırlık sürecinde 27. Dönem UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi, Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Toplantısı'nda Salda Gölü'nün Dünya Mirası Listesi'ne alınması talebi değerlendirilmiştir."
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SALDA GÖLÜ HAKKINDA
Beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü, yaz sezonunda yüz binlerce turisti misafir ediyor. Mavi ve yeşilin iç içe olmasıyla dikkat çeken Salda Gölü, bembeyaz kumsalı, turkuaz tonlardaki suyu ve göz kamaştıran güzelliğiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü, 184 metre derinliğe sahip tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada yer alıyor.
1989'dan bu yana doğal sit alanı statüsünde olan ve yüksek turizmin potansiyeline sahip "Türkiye'nin Maldivleri"nin son yıllarda tanıtım faaliyetleri ve sosyal medyadaki paylaşımlar sayesinde popülerliği arttı. Yaz sezonunda yurt içi ve yurt dışından bu doğa harikasını görmek ve fotoğraflamak isteyen binlerce ziyaretçi, Salda Gölü'ne akın ediyor.
Bünyesinde 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türünü barındıran gölün, Özel Çevre Koruma alanı ilan edilmesiyle 4 bin 400 hektarlık korunan alan 29 bin 500 hektara çıkarıldı.