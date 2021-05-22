Sakarya'da birlikte yaşadığı kişi genç kadına dehşeti yaşattı!
Sakarya'da dini nikahla birlikte yaşadığı Kısmet Acar’ı (31) tabancayla öldürmek isteyen, silah tutukluk yapınca da kabzasıyla defalarca başına vuran Yıldırım D., kaçtı. Başına 35 dikiş atılan Kısmet Acar öldürülme korkusu yaşadığını söyleyerek, "13 yaşında bir kızım var benim. Benim ona çok şey öğretmem gerekirken, şu anda ayakta zor duruyorum. Kulaklarım uğulduyor, duramıyorum, denge kaybım var. Kollarım halen mosmor. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ne olur bana yardımcı olsunlar" dedi.