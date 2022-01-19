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Sakarya ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? Düzce ve Sakarya valiliğinden açıklama geldi

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Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Sakarya ve Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Konuya dair bilgi almak isteyen öğrenciler ve aileleri, Sakarya ve Düzce valiliklerinden yapılan açıklamalara odaklandı. Peki, Sakarya ve Düzce'de yarın okullar tatil mi?

1/4Sakarya ve Düzcede yarın okullar tatil mi Düzce ve Sakarya valiliğinden açıklama geldi

Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün birçok ilde okullar tatil edilmişti. Bazı illerde kar tatili uzatıldı, yarın da (20 Ocak) okulların olmayacağı bilgisi geldi. Bugün tatil edilen iller arasında Sakarya ve Düzce de vardı. Peki, Sakarya ve Düzce'de yarın okullar var mı?

2/4Sakarya ve Düzcede yarın okullar tatil mi Düzce ve Sakarya valiliğinden açıklama geldi

Kar nedeniyle aralarında Düzce ve Sakarya'nın da bulunduğu birçok il için tatil haberi geldi. Her 2 ilin de valilikleri vatandaşları yaptıkları açıklamalarla bilgilendirdi.

3/4DÜZCEDE 1 GÜNLÜK TATİL

DÜZCE'DE 1 GÜNLÜK TATİL

Düzce’de dün başlayan etkisini sürdüren gün boyu sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 20 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı da duyuruldu. 

4/4SAKARYA VALİSİ AÇIKLADI

SAKARYA VALİSİ AÇIKLADI

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'da eğitime ara verildiğini Twitter adresinden duyurdu. Kaldırım, "Meteorolojik verilere göre; İlimizde yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma nedeniyle; İlimiz genelinde eğitim - öğretime 20 Ocak Perşembe günü tam gün ara verilmiştir. Ayrıca; Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

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