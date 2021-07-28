Sakarya gaz sahası nerede, hangi bölgede? Sakarya gaz sahasında (Tuna-1) ilk ateş yakıldı!

Önce Türkali-2 kuyusunda uzun süreli akış testleri yapıldı. Toplam 135 metre filtre ile kuyu tamamlama işlemleri yürütüldü. Bu işlem Türkiye'de ilk defa Türkali 2 kuyusunda uygulandı. Akıllı vanalar devreye sokuldu. Yüzey test ekipmanları ile gaz akışa verildi. Toplamda 247 saatlik akış sürecinde gerçekleşti. Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için masa başında da sahada da büyük emek harcanıyor. Hamdolsun şu ana kadar iyi bir planlama ve iş takvimi ile hedeflerimizden sapma yaşamadık. Bundan sonrası için de çalışmalar aynı titizlikle devam edecek.