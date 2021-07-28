Sakarya gaz sahası nerede, hangi bölgede? Sakarya gaz sahasında (Tuna-1) ilk ateş yakıldı!
Sakarya gaz sahası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" programında yaptığı açıklamaların ardından yeniden gündeme geldi. Bakan Dönmez'in de katılımı ile gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gazın ilk ateşlemesini gerçekleştirdi. Daha önce ismi Tuna-1 doğal gaz bölgesi olan Sakarya gaz sahası Karadeniz'deki ilk sondaj yapılan lokasyon olarak biliniyor. Peki, Sakarya gaz sahası nerede? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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Tuna-1 doğal gaz bölgesi olarak bilinen Sakarya gaz sahasında doğal gaz yakıldı. Alevler Kanun Sondaj Gemisi'nden yükselirken, toplamda 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin 2023 yılında kullanıma sunulacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece dışa bağlılığın da azalacağını belirtti. Cumhurbaşkaşkanı Erdoğan, 2020 yılının Ağustos ayında, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 Kuyusu'nda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfini duyurmuştu. Sakarya gaz sahası lokasyonu Karadeniz Ereğli açıklarında bulunuyor.
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SAKARYA GAZ SAHASI NEREDE?
Tuna-1 lokasyonu Karadeniz Ereğli açıklarında yer almaktadır. Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Sondaj yapılan Tuna-1, Karadeniz'deki ilk sondaj yapılan lokasyon olarak biliniyor.
Tarihler 2020 yılının Ağustos ayını gösterdiğinde Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 Kuyusu'nda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.
Sonrasında 2020 yılının Ekim ayında rezerv güncellendi ve toplamda 405 milyar metreküpe çıktı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR
Türkiye'nin derin deniz sondajları neticesinde ulaştığı 540 milyar metreküplük doğal gaza ilişkin olarak ilk gaz yakma töreni bugün yapıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
Yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız. Biz burada bilimle, bilgiyle, teknikle konuşarak birilerinin yalanlarla, çarpıtmalarla oluşturduğu algıya en güzel cevabı veriyoruz.
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Önce Türkali-2 kuyusunda uzun süreli akış testleri yapıldı. Toplam 135 metre filtre ile kuyu tamamlama işlemleri yürütüldü. Bu işlem Türkiye'de ilk defa Türkali 2 kuyusunda uygulandı. Akıllı vanalar devreye sokuldu. Yüzey test ekipmanları ile gaz akışa verildi. Toplamda 247 saatlik akış sürecinde gerçekleşti. Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için masa başında da sahada da büyük emek harcanıyor. Hamdolsun şu ana kadar iyi bir planlama ve iş takvimi ile hedeflerimizden sapma yaşamadık. Bundan sonrası için de çalışmalar aynı titizlikle devam edecek.