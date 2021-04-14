Sahur vakitleri: Sahur vakti saat kaçta? İl il 15 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir sahur ve imsak vakitleri
Sahur vakti 2021,Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesine göre belli oldu. Sahur ve imsak vakitleri, Ramazan İmsakiyesi ile oruç tutacak olan vatandaşlara yol gösterecek. Müslümanlar ramazan orucuna 13 Nisan’da başladılar. Son oruç bayram arefesinde tutulacak. Peki, 15 Nisan sahur vakti ezan kaçta okunacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin imsak vakti 2021 ve sahur saatleri ile ilgili ayrıntılar.
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Sahur saatleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur vakti yayımlanan imsakiye ile açıklandı. Müslümanlar sahur vakti ile ibadetlerine yön verecek. İmsak vakti ile 15 Nisan için tutulacak oruçlara niyet edilecek. İstanbul'da sahur 04:47'de Ankara'da 04:34'de, İzmir'de 05:02'de olacak.
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
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İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.