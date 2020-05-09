Sahur saatleri ve imsak vakitleri 2020: Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakitleri
'Sahur saatleri ve Ramazan İmsakiyesi' 9 Mayıs sahur vakitleri bilgisi üzerinden araştırılıyor. Mübarek Ramazan ayının 15. gününü geride bırakan Müslümanlar, yarınki orucuna imsak vakitleri takvimi bilgisine göre niyet edecek. Tüm illerin sahur vakitleri her gün 81 ilde bir kaç dakika değişiklik gösteriyor. Saatler ilerlerken, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Trabzon sahur vakitleri özellikle büyük şehirlerde ikamet edenler tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Sahur saat kaçta , ne kadar kaldı, ezan ne zaman okunacak? İşte, Diyanet Ramazan imsak vakitlerine göre, 9 Mayıs il il sahur saatleri ve imsak sahur vakitleri...
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"Sahur saat kaçta? "sorusu Ramazan Bayramı için gün sayılırken, her akşam yanıtı araştırılan konulardan oluyor. Ramazan orucunda sahur saatleri sahur yemeğinde büyük önem arz ediyor. İslâm'ın beş temelinden biri de Ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç; niyet ederek tan yerinin ağarmaya başlamasından (imsak vaktinden) itibaren güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve cinsel ilişkiden uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. İşte, sahura ne kadar kaldı? sorusunun yanıtını araştıranlar için tüm illerin 9 Mayıs 2020 sahur vakitleri ve Ramazan İmsakiyesi...
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2020 bilgilerine göre sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. 9 Mayıs'ta sahur saatleri şöyle olacak;
İstanbul'da, 04:02'de, Ankara'da 03:52'de, İzmir'de 04:22'de, Adana'da 03:55'te gerçekleşecek.
Ayrıca 2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz.
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).