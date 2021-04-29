Sahur saatleri 29 Nisan 2021: İstanbul, Ankara, İzmir'de sahur vakti ezan ne zaman okunacak? (2021 imsak vakitleri)
Sahur vakti İstanbul, Ankara İzmir ve tüm iller için belli oldu. 29 Nisan il il sahur vakitlerini Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden öğrenecek olan vatandaşlar, oruca niyet etmek üzere bu bilgiler ışığında sahura kalkacak. Mübarek ramazan ayının ortalarına gelinmesiyle beraber sahur saatleri de 81 ilde daha erken gerçekleşmeye başladı. 81 ilde imsak vakti, Diyanet sahur saatleri takvimi ekranından görüntülenecek. Peki, İstanbul, Ankara İzmir'de sahur vakti ezan ne zaman okunacak? İşte, Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 bilgilerine göre, il il sahur vakitleri ve 29 Nisan sahur saatleri...
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Sahur saatleri Ramazan İmsakiyesi üzerinden açıklandı. Yaklaşan sahur vakti öncesi sahur saat kaçta sorusuna yanıt arayanlar, tüm illerin imsak vakitlerine 29 Nisan sahur saatleri takvimi üzerinden ulaşıyorlar. 12 Mayıs'ta son orucun tutulmasının ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek. Bu tarihe kadar sahur vakitleri ilden ile değişecek. Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre bu gece sahur vakti imsak İstanbul'da 04:20'de, Ankara'da 04:09'da, İzmir'de ise 04:38'de olacak.
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Oruç ibadetini yerine getiren binlerce vatandaş, sahur saatlerini Ramazan İmsakiyesi üzerinden yaşadıkları ili seçerek öğrenebiliyorlar.
Diyanet bilgisine göre 29 Nisan'da sahur saatleri şöyle;
İstanbul: 04:20
Ankara: 04:09
İzmir: 04:38
Adana: 04:10
Ayrıca 2021 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz.
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Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçmeniz gerekiyor. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Diyanet'ten alınan bilgilere göre niyet, insanın yapacağı işin bilincinde olması demektir.
Niyet bütün ibadetlerde temel şarttır. Niyet edilmeden yapılan hiçbir ibadet geçerli değildir. Çünkü ibadet, kulun
Allah’n emri ile sırf O’nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yaptığı ameldir. İrade ve bilinç ise niyetsiz gerçekleşemez. Orucun esasını oluşturan, “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak” işini âdet ya da perhizden ayıran şey niyettir.
Hz. Peygamber Efendimiz, “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır” buyurmuştur. (Buhârî, “Bed’ülVahy”,1)
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Ramazan ayında ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir.Niyet”, yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet denir. Oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçer.
Niyetin dil ile ifade edilmesi şart değildir. Fakat dil ile ifadesi menduptur.
“Vaktinde tutulan Ramazan orucu” ve “günü belirlenmiş nezir orucu” ile “mutlak nafile oruçlar” için, bunların ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek yeterlidir. Mesela, Ramazan orucu tutacak olan bir kimse, “Allah için oruç tutmaya niyet ettim” demekle veya içinden geçirmekle niyet etmiş olur. Diğer oruçlar da böyledir.
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Şafiî mezhebine göre, böyle niyet ancak, nafile oruçlar için geçerli olur. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir. Mesela Ramazan orucuna niyet ettim” yahut “kazaya kalan falan orucuma niyet ettim”, “adadığım orucu tutmaya niyet ettim”, ”kefaret orucumu tutmaya niyet ettim” şeklinde, tutulacak orucu açıkça belirtmek gerekir. (irâzî, II, 600–601)