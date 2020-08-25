Gündem Ramazan SARIKAYALI- Namık Kemal KILINÇ/KUMLUCA- SERİK (Antalya), (DHA) Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 18:02 | 25 Ağustos 2020 - 18:02

Sahilde kaplumbağa yuvalarının iş makinesiyle dağıtılmasına 442 bin lira ceza

ANTALYA'nın Kumluca ilçesi sahilinde yol çalışması yapılan iş makinesi, üzerinden geçtiği deniz kaplumbağası yuvalarına zarar verdi. Yuvalardaki yumurtaların bazıları ezilirken, bazıları ise açıkta kalınca diğer hayvanlara yem oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DMKP) ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından iş makinesinin ait olduğu Kumluca Belediyesi hakkında tutanak düzenleyip, 442 bin 482 TL ceza uyguladı.