MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSahilde kaplumbağa yuvalarının iş makinesiyle dağıtılmasına 442 bin lira ceza
GeriGündem Sahilde kaplumbağa yuvalarının iş makinesiyle dağıtılmasına 442 bin lira ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Ramazan SARIKAYALI- Namık Kemal KILINÇ/KUMLUCA- SERİK (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 18:02 | 

Sahilde kaplumbağa yuvalarının iş makinesiyle dağıtılmasına 442 bin lira ceza

ANTALYA'nın Kumluca ilçesi sahilinde yol çalışması yapılan iş makinesi, üzerinden geçtiği deniz kaplumbağası yuvalarına zarar verdi. Yuvalardaki yumurtaların bazıları ezilirken, bazıları ise açıkta kalınca diğer hayvanlara yem oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DMKP) ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından iş makinesinin ait olduğu Kumluca Belediyesi hakkında tutanak düzenleyip, 442 bin 482 TL ceza uyguladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi