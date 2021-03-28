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Haber Giriş: 28 Mart 2021 - 02:12 | 

Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı başvuru şartları neler? Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı başvurularında son gün

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı başvurularında son gün geldi. Güverte, Makine, Güverte (Kurbağaadam), İkmal, Uçak Bakım, Bilgi Teknolojileri, İdari olmak üzere 150 personel istihdam edecek olan Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı başvurularını 28 Mart'ta saat 23:59’da sona erdirecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı başvuruları vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris üzerinden e Devlet kapısı ile yapılacak. Kılavuzda yer alan bilgilere göre güverte ve makine bölümünde KPSS şartı olmayacak. Gözler şimdi astsubay alımı başvuru şartları neler? sorusunda. İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı başvuruları ile ilgili bilgiler.

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2021 Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı başvuruları adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 7 farklı branştan 150 astsubay alımı yapacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 15 Mart 2021 günü başlayan başvuru işlemlerini, 28 Mart 2021 günü tamamlayacak. Adaylardan 200 TL sınav ücreti alınacak. Adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden işlemlerini tamamlayabilecek.

2SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,

KPSS puanı şartı aranan branşlar için; 2020 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malul eş ve çocukları için bu puanın en az %80’ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak, (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar.

01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve; Güverte ve Makine branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık Raporunu almak,

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Güverte Kurbağaadam branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu, Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık raporu ve "Kurbağaadam Olur" kararlı sağlık raporu almak,

Uçak Bakım branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “ Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık Raporunu almak,

İkmal branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık Raporunu almak,

İdari branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık Raporunu almak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmaküzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma veSahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye bulunmadığına dair beyan sunmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Hamile olmamak

5BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular; 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59’da sona erecektir.

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