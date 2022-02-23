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Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alımı yapacak... Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

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Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı ilanı paylaştı. Yayınlanan ilana göre, başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il tercih edilecek, birden fazla unvan ve il için tercihte bulunulmayacak. Destek Personeli(Hizmetli) ünvanına başvuracak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ev ve Kurum Temizliği Kursu Belgesi’ne sahip olanlar belgelerini başvuru sistemine yükleyerek başvurularını tamamlayacaklar. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

1/3Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alımı yapacak... Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları neler

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı paylaştı. https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresinden yapılan açıklamada “Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen toplam 44 adet tam zamanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına alım yapılacaktır.” Denildi.

2/3Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alımı yapacak... Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları neler

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular, 24 Şubat-04 Mart 2022 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

Başvurular; 24 Şubat 2022 Perşembe günü saat 14:00’de başlayıp, 04 Mart 2022 Cuma günü saat 11:00’de sona erecek.

3/3BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak.
b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

ç. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (04 Mart 2004 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

d. Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak (Bkz. 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde-1).

e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

f. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

g. Türk Silahlı Kuvvetleri,

J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

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