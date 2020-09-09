Sağlıkta lisans tamamlama kayıtları ne zaman? YÖK tarih verdi!
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) sağlık lisans tamamlama yerleştirme işlemleri yapıldı. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri için tarih belli oldu. Peki, sağlıkta lisans tamamlama kayıtları ne zaman?
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Sağlık lisans tamamlama yerleştirme işlemleri yapıldı. Kayıt hakkı adayların elektronik kayıt işlemleri, YKS e-kayıt tarihlerini takiben 9-17 Eylül, kayıt işlemleri ise 21-25 Eylül'de yapılacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.
Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak, elektronik kayıt yapılmayacak.
Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilebilecek.