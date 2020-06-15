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Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 17:01,

Sağlık Bakanlığı 3 bin personel alımı ve sürekli işçi alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı kadro dağılımı belli oldu

Sağlık Bakanlığı personel ve sürekli işçi alımıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi. Yapılan açıklama ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu ve İŞKUR sürekli işçi alımı ilanı için araştırmalar başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? ÖSYM kılavuz yayınlandı mı? İŞKUR sürekli işçi alımının detayları belli oldu mu?

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Sağlık Bakanlığı bünyesinde 3 bin 250 personelin isthidam edileceğinin duyurulması ardından gözler ÖSYM ve İŞKUR'a çevrildi. Personel alımıyla ilgili yazılı bilgilendirmede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personeli alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.

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Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti.

3PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
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PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını aktaran Koca, tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adayların tercihlerini 16-22 Haziran 2020 tarihlerinde yapabileceğini kaydetti.

4Yeni tamalar salgınla mücadelemize katkı sağlayacak
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"Yeni tamalar salgınla mücadelemize katkı sağlayacak"

Ayrıca 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Koca, şunları kaydetti:

"İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."

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