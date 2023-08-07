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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2023? Sağlık personeli alımı başvuruları başladı mı? Bakan Koca'dan ikinci 'Beyaz Reform' dönemi müjdesi!

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#Sağlık Bakanlığı Personel Alımı#Fahrettin Koca#Sağlık Çalışanı Alımı Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 00:12

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri 2023 Bakan Koca'nın açıklamasıyla gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sağlık çalışanlarına gönderilen mektupta, çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi için ikinci "Beyaz Reform" döneminin başladığı bildirildi. Koca açıklamasında sağlık çalışanlarımız için atılacak yeni adımlar olduğunu vurgularken, gözler de sağlık çalışanı alımı başvurularına çevrildi. Hemşire, doktor, sağlık teknisyeni gibi kadrolarla yapılacak olan personel alımı ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayımlamasıyla başlıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başladı mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

1/4Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2023 Sağlık personeli alımı başvuruları başladı mı Bakan Kocadan ikinci Beyaz Reform dönemi müjdesi

Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanı alımı başvuruları ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Atama bekleyen doktor, hemşire, teknisyen ve diğer sağlık çalışanları personel alımları için ÖSYM kılavuzuna odaklandı. Geçtiğimiz hafta sağlık çalışanlarına mektup gönderen Bakan Koca "Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız için atılacak yeni adımların heyecanı ile sizlere çalışmalarınızda başarılar, insan hayatındaki yerinizi bilmenin mutluluğu ile dolu günler diliyorum." ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası sağlık personeli alımı başvuruları için beklentiler arttı. Ancak 2023 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu için henüz bir duyuru gelmedi. İşte, ayrıntılar.

2/4SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI OLACAK MI

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi amacıyla ikinci "Beyaz Reform" dönemini başlattıklarını bildirdi.

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3/4Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2023 Sağlık personeli alımı başvuruları başladı mı Bakan Kocadan ikinci Beyaz Reform dönemi müjdesi

Koca açıklamasında, "İkinci 'Beyaz Reform' döneminin başlamış olduğu haberini her birinizle paylaşıyorum. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız için atılacak yeni adımların heyecanı ile sizlere çalışmalarınızda başarılar, insan hayatındaki yerinizi bilmenin mutluluğu ile dolu günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

4/4SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için henüz başvuru tarihi, şartları, branş ve kadro dağılımı belli olmadı. Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyulan branşlara ilişkin bilgilendirmeyi ÖSYM’ye yapacak. ÖSYM tarafından yayınlanacak ilana göre alımlar şekillenecek.

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