Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2023? Sağlık personeli alımı başvuruları başladı mı? Bakan Koca'dan ikinci 'Beyaz Reform' dönemi müjdesi!

Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanı alımı başvuruları ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Atama bekleyen doktor, hemşire, teknisyen ve diğer sağlık çalışanları personel alımları için ÖSYM kılavuzuna odaklandı. Geçtiğimiz hafta sağlık çalışanlarına mektup gönderen Bakan Koca "Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız için atılacak yeni adımların heyecanı ile sizlere çalışmalarınızda başarılar, insan hayatındaki yerinizi bilmenin mutluluğu ile dolu günler diliyorum." ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası sağlık personeli alımı başvuruları için beklentiler arttı. Ancak 2023 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu için henüz bir duyuru gelmedi. İşte, ayrıntılar.