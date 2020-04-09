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Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 20:16,

Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama ekranı açıldı 2020 - Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi İŞKUR işçi alımı kura sonuçları sorgulama

Daha önce başvuruları alınanan Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura sonuçları tamamlandı. 14 bin Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçlarının noter huzurunda gerçekleşmesiyle beraber, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranından kura sonuçlarının sorgulanacağı duyuruldu. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçılık olmak üzere farklı kadrolardan başvurularını yapanlar çekiliş sonrası, Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuru sonuçlarının nasıl sorgulanacağını araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, illere göre Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

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8 Nisan tarihi itibariyle 26 il için Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının açıklanacağı duyuruldu. 14 bin sürekli işçi alımı sonuçlarının yağılan kurayla açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı, kura sonuçları saat 20.00'da erişime açılacağı bildirildi. Adaylar kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden kimlik bilgileri girilerek kişisel olarak öğrenilebilecektir. 14 bin asil ve 14 bin yedek olarak Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları yayınlanacak. İşte, İŞKUE Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ve Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgulama sayfası....

29 NİSAN SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

9 NİSAN SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

İŞKUR kura sonuçları sorgulama ekranı Sağlık Bakanlığı internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Türkiye çapında 737 bin kişinin başvuruda bulunduğu süreçte İŞKUR kura sonuçları, TC Kimlik Numarası, Baba Adı ve Doğum Tarihi ile kolayca öğrenilebiliyor. İŞKUR sürekli işçi kura sonuçları, önceki gün 26 il ve bakanlık merkez teşkilatı için gerçekleşti. Kura çekilişi, bugün de geriye kalan iller için devam etti. Kura sonuçları saat 20.00’da bakanlığın açıkladığı internet adresinden öğrenilebilecek.

İŞKUR KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

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Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 kadroya “temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi (silahsız), hastane klinik destek elemanı, aşçı” mesleklerinde kura sonrası atanmaya asıl olarak hak kazanan adayların atama işlemleri Bakanlık Makamının 24/03/2020 tarih ve 299 sayılı olurları ile uygun görülmüştür.

Türkiye İş Kurumu tarafından, Bakanlığımıza gönderilen başvurular üzerine 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde noter huzurunda çekilen kura neticesinde yerleşmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar belirlenerek ilan edilmiştir. Bu kapsamda taşra teşkilatına, 4857 sayılı Kanun kapsamında sürekli işçi statüsünde yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları İl Sağlık Müdürlüklerince alınacak olup göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

Merkez teşkilatına yerleşmeye hak kazananlar ise başvuru evraklarını Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığına iş bu ilanda belirtilen usule göre elden teslim edeceklerdir.

4HANGİ İLLERDE ÇEKİLİŞ YAPILDI

HANGİ İLLERDE ÇEKİLİŞ YAPILDI?

Kura çekilişi yapılacak olan il sayısının fazla olması nedeniyle ikiye bölünen İŞKUR kura çekilişi, 8-9 Nisan tarihlerinde tamamlanmış olacak. İşte, önceki gün ve bugün kura çekilişi yapılan iller;

İŞKUR kura çekilişi 08 Nisan 2020 (Çarşamba):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

İŞKUR kura çekilişi 09 Nisan 2020 (Perşembe):

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.

5KURA SONRASI YERLEŞTİRME NASIL OLACAK

KURA SONRASI YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleriyapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslimetmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

6İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir)

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Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

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