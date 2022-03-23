Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR 10 bin sürekli işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte son durum

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşçi alımı başvuruları 21 Mart tarihinde sona erdi. Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.



İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecek.