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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR 10 bin sürekli işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte son durum

#Sağlık Bakanlığ#İşçi#İşkur

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15-21 Mart tarihleri arasında alınan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sonrası gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Başvurusu onaylananlar arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ve kuraları https://yhgm.saglik.gov.tr üzerinden yayımlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman? İşte, kura tarihi ve başvuru sonucu hakkında detaylar.

1/4Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman İŞKUR 10 bin sürekli işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı İşte son durum

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek. Ancak sonuç tarihi ve kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.

2/4SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

3/4Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman İŞKUR 10 bin sürekli işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı İşte son durum

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

4/4İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşçi alımı başvuruları 21 Mart tarihinde sona erdi. Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecek.

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#Sağlık Bakanlığ#İşçi#İşkur