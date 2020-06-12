Sağlık Bakanlığı iller arası tayin dönemi belli oldu mu? 'Haziran Dönemi' isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama takvimi

Yer değişikliği talebinde bulunacak personel (Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Şoför, Hizmetli) ilanda duyurulan kurum ve ünvanlara, kendi ünvanındaen fazla 5 (beş) tercih olacak şekilde başvuruda bulunabilir.



Tayin talebinde bulunan personelin talepte bulunduğuna dair atama nakil talep formu, onaylı/imzalı hizmet belgesi, muvafakatının uygun görüldüğü ve hakkında adli ve idari yönden soruşturmasının bulunup bulunmadığının belirtildiği kurum üst yazısı ile birlikte Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimine 14/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir.