Safer ayında neler yapılır? İşte Safer ayında yapılması gereken ibadetler
Safer ayının başlaması ile birlikte pek çok vatandaş bir yandan Safer ayında yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Hicri aylardan biri olan Safer ayı için araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar, bu aya özel ibadet şekli olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Safer ayında neler yapılır, nasıl ibadet edilir?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Hicri takvimin muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan safer ayı iadrak edilmeye başladı. Safer ayının içinde neler yapılması gerektiği ve ibadetleri merak konusu oldu. İşte, Safer ayında yapılması gereken ibadetler...
2
SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)
3
SAFER AYI UĞURSUZLUK VE MÜSİBET AYI MIDIR?
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.
Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).