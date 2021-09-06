Safer ayı ne zaman başlayacak? İşte 2021 Safer ayının başlangıç tarihi
Safer ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimindeki bilgilere göre kısa süre sonra başlayacak. Safer ayında yapılacak olan ibadetler hakkında internet üzerinden bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Safer ayı ne zaman başlayacak?
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Muharrem ayının bitmesiyle birlikte Safer ayı idrak edilecek. Hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan Safer ayının ne zaman idrak edileceği ise merak konusu oldu. İşte, 2021 Safer ayının başlangıç tarihi...
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SAFER AYI NE ZAMAN?
Diyanet 2021 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi açıklandı. Takvime göre, safer ayı bu yıl 8 Eylül 2021 tarihinde idrak edilmeye başlanacak.
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SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)