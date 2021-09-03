Safer ayı ne zaman başlayacak? İşte 2021 Safer ayı tarihi
'Safer ayı ne zaman başlayacak?' sorusu çok sayıda Müslüman vatandaş tarafından sorgulanıyor. Hicri aylardan biri olan Safer ayı için araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar, bu ayın ne zaman başlayacağını araştırırken bir yandan da önemini öğrenmek istiyor. Peki, Safer ayı ne zaman başlayacak?
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Safer ayının 2021 yılında ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Safer ayının başlayacağı tarihi sorgulayan pek çok vatandaş bir yandan da safer ayında yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. İşte, 2021 Safer ayı tarihi...
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SAFER AYI NE ZAMAN?
Diyanet 2021 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi açıklandı. Takvime göre, safer ayı bu yıl 8 Eylül 2021 tarihinde idrak edilmeye başlanacak.
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SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)