Sadece kılıçların değeri 2,5 milyon lira! Hepsi Bataklık Operasyonu'nda ele geçirildi

Operasyonda, 1 milyon 337 bin 65 lira, 1 milyon 584 bin 772 dolar, 698 bin 680 avro, 74 bin 685 sterlin, 140 pound, 200 Arjantin pezosu, 50 dirhem, 294 bin 920 İskoç sterlini, 4 para sayma makinesi, 653 tapu senedi, 55 tam altın, 800 gram altın, 33 yarım altın, 81 çeyrek altın, 1 reşat altın, 7 altın gerdanlık, 52 burma bilezik, 46 altın kolye, 12 altın künye, 52 altın bilezik, 24 altın küpe, pırlanta bileklik, 55 yüzük, 32 bilgisayar, 111 flaş bellek, 118 cep telefonu, 337 SIM kart, 41 tabanca, 20 bin 253 fişek, 2 polis kimlik kartı, bir sahte polis kimlik kartı, 18 tablet, 5 kasa anahtarı, 19 silah taşıma ruhsatı, 32 kol saati, 22 pasaport, 2 polis tişörtü, 2 polis rozeti, 5 altın tespih, 167 kesici-delici alet, 2 araç anahtarı, bir kök Hint keneviri, çok sayıda belge-doküman ile 21 lüks otomobil ele geçirildi.