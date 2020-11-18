Son dakika haberler: Koronavirüste korkulan oldu! Rusya'da mutasyon geçirdi: Sibirya virüsü
Dünya genelinde tekrar tırmanışa geçen COVID-19, Sibirya’da derin bir mutasyon geçirerek ‘Sibirya koronavirüsü’ne dönüştü. Çok daha ölümcül hale gelen virüse karşı geliştirilen aşıların etki etmeyeceğinden korkuluyor.
Dünyayı uzun süredir pençesinde tutan COVID-19 salgınında korkulan oldu.
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Rusya’nın Sibirya bölgesinde derin bir mutasyon geçiren virüsün yeni tip “Sibirya koronavirüsü”ne dönüştüğü açıklandı.
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Bu durumda tıpkı grip virüsünde olduğu gibi temel COVID-19 aşısının değişen virüse karşı etkili olup olmayacağı soru işaretine dönüştü.
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Endişe verici haberi Rusya Sıhhi Denetim ve Halk Sağlığı Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova açıkladı.
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Salgında gelinen durumla ilgili düzenlenen sempozyumda mutasyon açıklamasını yapan Popova “Sibirya bölgesinde derin değişim geçiren virüs, ülkemize Avrupa’dan taşınan ‘20A.EU’ tipinin türevi. Gerçekten endişeliyiz” dedi.
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DAHA ÖLÜMCÜL
Rusya’daki laboratuvarlarda etkisi araştırılmaya başlanan Sibirya mutasyonunun beklentilerin tersine daha öldürücü olduğu tespit edildi.
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Rusya’da salgının günlük artış bilançosu da alarm veriyor.
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Salgınla mücadele merkezinin son resmi verilerine göre geçtiğimiz 24 saatte Rusya’da 22 bin 410 yeni vaka tespit edildi.
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Günlük can kayıplarında ise 442 kişiyle tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.
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Salgının başladığı günden bu yana Rusya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 971 bine ulaşarak dünya genelinde 5. sıraya yerleşti.
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BUZ PİSTİ HASTANEYE ÇEVRİLDİ
Günlük vaka sayısının 22 binin üzerine çıktığı Rusya’da, toplam vaka sayısı 2 milyona yaklaştı.
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Başkent Moskova’daki buz pisti, artan vakalar nedeniyle 1300 yataklı salgın hastanesine dönüştürüldü.
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1 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKTI
Koronavirüsün bilinen ilk vakasının görüldüğü 17 Kasım 2019’un üzerinden tam bir yıl geçmiş olmasına rağmen virüs dünyayı etkisi altında tutmayı sürdürüyor.
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Son dönemde artan vakalar nedeniyle başta Avrupa olmak üzere birçok ülke tedbirleri sıkılaştırdı.
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Dünya çapında vaka sayıları 55 milyonu geçerken, virüs kaynaklı ölümler de 1 milyon 334 bine ulaştı.