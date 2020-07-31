Rusya - Türkiye uçuşları ne zaman açılacak? Rusya uçuş seferleri için beklenen tarih geldi

RUSYA TÜRKİYE UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Rusya’dan uçuşlar alınacak önlemlerle 1 Ağustos'ta Ankara ve İstanbul'a, 10 Ağustos'ta Antalya, Bodrum ve Dalaman'a başlatılacak." ifadelerini kullandı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Rusya ile uçuşların alınacak önlemlerle 1 Ağustos itibarıyla Ankara ve İstanbul'a başlatılacağını, tatil bölgelerine uçuşların ise 10 Ağustos'tan itibaren Antalya, Bodrum ve Dalaman'a gerçekleştirileceğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı ile bir dizi görüşmenin yapıldığını ve 24 Temmuz'da uçuşların başlatılmasına yönelik kararların alındığını hatırlattı.