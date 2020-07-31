Rusya - Türkiye uçuşları ne zaman açılacak? Rusya uçuş seferleri için beklenen tarih geldi
Rusya - Türkiye uçuşları ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan Rusya Türkiye uçuşları karşılıklı olarak gerçekleşecek. Kapatılan sınırların açılmasıyla, Rusya ve Türkiye seferini yapan uçaklar uçuşlarını İstanbul, Ankara, Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yurt dışı karşılıklı uçuş anlaşması yapılan ülke sayısını da her geçen gün artırdıklarını bildirdi. İşte, Rusya uçak seferleriyle ilgili ayrıntılar...
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Korona virüsü pandemisi nedeniyle kapatılan sınırların açılmasıyla, Rusya seferleri için hazırlıklar başladı. 1 Ağustos tarihi yani yarından itibaren Ankara ve İstanbul'dan karşılıklı Rusya uçuşları gerçekleştirilecek. Tatil bölgelerine uçuşlar ise 10 Ağustos'tan itibaren başlayacak. İşte, ayrıntılar.
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RUSYA TÜRKİYE UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Rusya’dan uçuşlar alınacak önlemlerle 1 Ağustos'ta Ankara ve İstanbul'a, 10 Ağustos'ta Antalya, Bodrum ve Dalaman'a başlatılacak." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Rusya ile uçuşların alınacak önlemlerle 1 Ağustos itibarıyla Ankara ve İstanbul'a başlatılacağını, tatil bölgelerine uçuşların ise 10 Ağustos'tan itibaren Antalya, Bodrum ve Dalaman'a gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı ile bir dizi görüşmenin yapıldığını ve 24 Temmuz'da uçuşların başlatılmasına yönelik kararların alındığını hatırlattı.
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İki ülke arasında yapılan görüşmeler kapsamında Rusya'nın uluslararası uçuşlarını 1 Ağustos itibarıyla açma kararı aldığına işaret eden Karaismailoğlu, ilk etapta Rusya'dan Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don ile Türkiye’den Ankara ve İstanbul arasında seferlerin gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirdi.
Karaismailoğlu, Rusya ile Türkiye'nin tatil bölgeleri havalimanlarına uçuşların ise 10 Ağustos'ta başlatılacağını belirterek "Rusya'dan Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don ve Türkiye'den Antalya, Bodrum ve Dalaman arasında tarifeli ve charter seferleri de 10 Ağustos'ta başlayacak." ifadelerini kullandı.
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Normalleşme süreciyle birlikte iç hat uçuşlarında hızla normale dönülmeye başlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, yurt dışı karşılıklı uçuş anlaşması yapılan ülke sayısını da her geçen gün artırdıklarını bildirdi.
Karaismailoğlu, 1 Ağustos itibarıyla Rusya, Kuveyt, Hindistan ve Güney Afrika uçuşlarının başlayacağını belirterek "Salgının seyrine bağlı olarak Tunus, Cezayir, Mısır, Kırgızistan, Irak, Kenya ve Özbekistan da uçuşlara başlanabilecek diğer ülkeler arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.
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Türkiye'nin, birçok ülkenin etkilendiği Kovid-19 salgınından iyi yönetilen süreç, öngörülü bakış açısı ve deneyimleriyle en az kayıpla çıktığını vurgulayan Karaismailoğlu, sürecin kontrollü bir şekilde yeni normalleşmeyle sürdürüldüğünü kaydetti.