Rusya koronavirüs aşısını buldu mu? Rusya'dan corona virüs aşısıyla ilgili son dakika açıklaması: İşte ilk fotoğraflar

Rusya aşıyı buldu mu sorusu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapmış olduğu son açıklamanın ardından pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Bir süredir Rusya'nın Koronavirüs aşısı üzerinde çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Devlet Başkanı Putin, DSÖ'nün onay sürecini beklediklerini ifade etti. Diğer taraftan Koronavirüs aşısı için ilk fotoğraflar da kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, ABD'nin de 1 milyar dolarlık bütçe ayırarak çalışmalarına devam ettiği Koronavirüs aşısı için Rusya'dan ve DSÖ'den gelen ilk açıklamalar



Koronavirüs aşısı için açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından yapılan ve 2 aydan kısa süren insan denemelerinin ardından dünyanın ilk koronavirüs aşısına sağlık bakanlığının onay verdiğini ve tescillendiğini duyurdu.



Bu onay güvenlik ve etkinlik testleri devam ederken dahi toplu aşılamanın önünü açıyor.



Putin kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini de duyurdu.



Putin ayrıca kızının da aşılandığını açıkladı.