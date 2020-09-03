MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRTÜK’ten Minnoşlar (Cuties) kararı - Konusu tepki çeken Netflix dizisi Minnoşlar (Cuties) kaldırıldı mı?
GeriGündem RTÜK’ten Minnoşlar (Cuties) kararı - Konusu tepki çeken Netflix dizisi Minnoşlar (Cuties) kaldırıldı mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 15:45 | 

RTÜK’ten Minnoşlar (Cuties) kararı - Konusu tepki çeken Netflix dizisi Minnoşlar (Cuties) kaldırıldı mı?

Netflix'in bir süredir tartışılan yeni filmi Minnoşlar (Cuties) ile ilgili karar verildi. Pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle tepki çeken film için ‘Cuties, Netflix'ten kaldırılsın’ başlıklı bir imza kampanyası başlatılmıştı. Peki, konusu tepki çeken Netflix dizisi Minnoşlar (Cuties) kaldırıldı mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Türkiye’de Minnoşlar adıyla yayına girecek olan Netflix’in yeni dizisi ‘Cuties’ sosyal medyada infiala neden olmuştu. 11 yaşında kızın hikayesini anlatan Netflix filminin posteri ve konusuna pedofiliyi çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki yağmış, Netflix yaptığı açıklamayla özür dilemişti.

2
Abone Olgoogle-news

Mesajda, “Minnoşlar filmi için kullandığımız uygunsuz afiş için çok üzgünüz. Bu hoş değil ve Sundance’da ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Resimleri ve açıklamayı güncelledik” denilmişti. Özrün ardından filmin açıklama kısmında yer alan “dişiliğini keşfetmeye başlayarak” ifadesi de kaldırılmıştı.

3RTÜK KARARI AÇIKLADI
Abone Olgoogle-news

RTÜK KARARI AÇIKLADI

Netflix’in 9 Eylül’de yayınlanacak yeni filmi ‘Minnoşlar’, tanıtım afişindeki görselde çocukları metalaştırdığı ve pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu. RTÜK, çocuk istismarı görüntüsü içeren filmin kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi