RTÜK’ten Minnoşlar (Cuties) kararı - Konusu tepki çeken Netflix dizisi Minnoşlar (Cuties) kaldırıldı mı?

Mesajda, “Minnoşlar filmi için kullandığımız uygunsuz afiş için çok üzgünüz. Bu hoş değil ve Sundance’da ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Resimleri ve açıklamayı güncelledik” denilmişti. Özrün ardından filmin açıklama kısmında yer alan “dişiliğini keşfetmeye başlayarak” ifadesi de kaldırılmıştı.