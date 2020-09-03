RTÜK’ten Minnoşlar (Cuties) kararı - Konusu tepki çeken Netflix dizisi Minnoşlar (Cuties) kaldırıldı mı?
Netflix'in bir süredir tartışılan yeni filmi Minnoşlar (Cuties) ile ilgili karar verildi. Pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle tepki çeken film için ‘Cuties, Netflix'ten kaldırılsın’ başlıklı bir imza kampanyası başlatılmıştı. Peki, konusu tepki çeken Netflix dizisi Minnoşlar (Cuties) kaldırıldı mı?
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Türkiye’de Minnoşlar adıyla yayına girecek olan Netflix’in yeni dizisi ‘Cuties’ sosyal medyada infiala neden olmuştu. 11 yaşında kızın hikayesini anlatan Netflix filminin posteri ve konusuna pedofiliyi çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki yağmış, Netflix yaptığı açıklamayla özür dilemişti.
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Mesajda, “Minnoşlar filmi için kullandığımız uygunsuz afiş için çok üzgünüz. Bu hoş değil ve Sundance’da ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Resimleri ve açıklamayı güncelledik” denilmişti. Özrün ardından filmin açıklama kısmında yer alan “dişiliğini keşfetmeye başlayarak” ifadesi de kaldırılmıştı.
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RTÜK KARARI AÇIKLADI
Netflix’in 9 Eylül’de yayınlanacak yeni filmi ‘Minnoşlar’, tanıtım afişindeki görselde çocukları metalaştırdığı ve pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu. RTÜK, çocuk istismarı görüntüsü içeren filmin kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi.