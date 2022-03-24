Rize'deki Kız Kalesi nerede, hangi ilçede? İşte Kız Kalesi tarihi

Kız Kalesi tarihi

Doğu Karadeniz üzerine 1985 tarihinde yazdıkları makale ile tanınan A. Bryer ve D. Winfield, Kız Kalesi’nin Trabzon İmparatorluğu döneminde 13. ya da 14. yüzyılda yaptırıldığı iddia etmektedir. 1817 ve 1819 tarihleri arasında tüm Karadeniz kıyılarını anlatan Trabzonlu Ermeni seyyah P. Minas Bijişkyan, kulenin Cenovalılar tarafından asil bir kız için yaptırıldığını belirtmektedir. Pazarlı tarihçi ve araştırmacı Muzaffer Arıcı da, kalenin Cenovalı bir prensin kızı için yazlık olarak inşa ettirdiğini söylemektedir. Anadolu'nun antik dönemleri ile ilgili araştırmalar yapan Bilge Umar ise, kalenin 8. yüzyılda yaptırıldığını iddia etmektedir. 1843 ve 1844 yıllarında bölgede inceleme yapan Alman Karl Koch, günlüklerinde bu kulenin Türkler tarafından yapıldığını, tüm saldırılara rağmen bir türlü alınamadığı için Kız Kulesi isminin verildiğini belirtmektedir.