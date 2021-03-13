Risk haritası güncellendi! İşte 15 Mart öncesi güncel Koronavirüs risk haritası
Kısıtlamalar ve tedbirlere yön veren Koronavirüs risk haritası, son verilerle güncellendi. 100 binde 100 üzeri puanlanan iller çok yüksek riskli, 36-100 arası puanlanan illerin ise yüksek riskli olarak kabul edileceği risk haritası, Sağlık Bakanlığı verileri ile güncelleniyor. Peki, kısıtlamaların illerdeki durumlara göre belirlendiği risk haritası şu an nasıl güncellendi? İşte, 15 Mart günü gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısında alınacak kararlarda öne çıkacak olan Koronavirüs risk haritası hakkında detaylı bilgiler
100 ve üstü Çok Yüksek Riskli ( KIRMIZI ) 36 - 100 arası Riskli ( TURUNCU ) 11 - 35 arası Orta Riskli ( SARI ) 10 ve altı Düşük Riskli ( MAVİ)
olarak değerlendiriliyor. Buna göre İstanbul, yüksek riskli iller arasındaki yerini alırken, sarı kategorideki pek çok il ise turuncu seviyesine çıkış gösterdi. İşte, renklerine göre risk haritası;
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Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre , Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki illerin “düşük”, 11-35 arasının “orta”, 36-100 arasının “yüksek”, 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek” riskli’ sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.
İSTANBUL DEĞİŞİR Mİ?
20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100’ün üzerine çıktı. Geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranını 111.57’ye çıkaran İstanbul da bu illerden biri. Şimdi bu şehirlerin kırmızıya dönüp dönmeyeceği ve daha ciddi kısıtlamalara maruz kalıp kalmayacakları tartışılıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, hemen bir renk değişimi olmayacağını belirterek, “Haftalık vaka sayıları dışında, birden fazla gösterge ile süreç takip ediliyor. Vaka sayılarında da ortalamalar dikkate alınıyor. Renk değişimi buna göre olacak” dedi. Yetkililer de vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları, yatak sayısı gibi birçok etkenin illerin renginin belirlenmesinde kullanıldığını belirtiyor.
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İZMİR’DE % 50 ARTIŞ UYARISI
Yüksek riskli turuncu iller arasında yer alan İzmir’de Vali Yavuz Selim Köşger, kontrollü normalleşme sürecinin ilk günlerini de içine alan 27 Şubat- 5 Mart’ta şehirdeki COVID-19 vaka sayılarının 8-14 Şubat haftasına göre yüzde 50 arttığını söyledi. Vali kurallara uyulmaması halinde kentin hızla çok yüksek riskli iller arasına girebileceğini bildirdi.
26 İLDE TEHLİKE ÇANLARI
Sağlık Bakanlığı’nın 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında açıkladığı vaka oranları listesinde 9 il, bir önceki hafta 100 bin kişide 100 vaka sınırının altındayken üstüne çıktı. Bu iller Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin olarak sıralandı. Geçen haftaki haritada 17 il kırmızı renkteydi. Yani 17 şehirde vaka oranı 100 bin kişide 100’ün üzerindeydi. 9 il de sınırın üzerine çıkınca toplam 26 ilde vaka artışları, tehlike sinyalleri vermeye başladı.