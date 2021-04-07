Restoranlar o tarihte paket servise geçecek! İşte ramazan ayındaki uygulamanın detayları
Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 211 kişi daha hayatını kaybederken, 49 bin 584 yeni 'vaka' tespit edildi. Açıklanan günlük vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı olurken, ramazan ayında başlayacak kısıtlamaların tarihi merak konusu oldu. Peki, mekanlar ne zaman kapanacak? Restoranlar ne zaman kapanacak?
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Son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan kararlar arasında, ramazan ayında mekanlara yönelik bir takım düzenlemeler yer alıyordu. Pek çok vatandaş, ramazan ayına günler kala kısıtlamaların ne zaman başlayacağını sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Toplanan son Kabine Toplantısı'nda da önemli kararlar alındı ve yeni risk haritası ve şehirlerin renkleri belli oldu. Hafta sonu yasakları da bu harita baz alınarak güncellendi. Öte yandan lokanta ve restoran tarzı yerler için de bir takım kararlar alındı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. " ifadesini kullandı.
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Yeni tedbirler kapsamında yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına cumartesi günü yeniden eklenirken, Ramazan ayı boyunca restoranlar yalnızca paket servis hizmeti verebilecek.
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.Bu zaman dilimi içinde, lokantaların sadece paket servis olarak hizmet vermesi bekleniyor.