Resimli bayram mesajları çiçekli ve Ramazan Bayramı içerikli: Sevgiliye, öğretmene, akrabalara bayram mesajları
Resimlibayram mesajları teknolojinin gelişmesiye birlikte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezleri haline gelmişti ancak virüsün etkisiyle birlikte her zamankinden fazla aratılıyor. Bu yılın ilk dini bayram olan Ramazan Bayramı, 24, 25 ve 26 Mayıs boyunca bayram mesajları ile geçecek. Sevgiliye, öğretmene, akrabalara bayram mesajları gönderilecek. İşte Ramazan Bayramı içerikli resimli Bayram mesajları...
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Bayram mesajları Ramazan Bayramı ile bir kez daha gündeme geldi. Dünyanın her noktasındaki Müslümanlar, her zamankinden farklı olarak Ramazan Bayramı'nı kucaklaşmadan geçiriyor. Pandemi nedeniyle bayram namazını evlerinde kılan vatandaşlar, bayram mesajları paylaşımlarını ise ancak telefonlar aracılığıyla iletebiliyor. Ramazan Bayramı mesajlarından derlediğimiz haberimizde sevgiliye, öğretmene, akrabalara gönderebileceğiniz bayram mesajları yer alıyor.
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"En sevdiğin çiçekler bahçende açsın, en sevdiğin insanlar yanında olsun." "Her bayram aynı heyecanla beklenir, aynı sevinçle yaşanır. Ailemizden, sevdiklerimizden uzak geçirdiğimiz bayramlar da var elbet. Ne kadar uzak olsak da kalbimiz hep onlarla." "Bu bayramda yüzünüz de hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun." "Şeker tadında bir Ramazan Bayramı geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…" "Gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, Dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nica bayramımız mübarek olsun. " "Ramazan bir olmaktır, birlik olmaktır, birlikte olmaktır. Sevdiklerinize birlikte geçireceğiniz nice bayramlar..."
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Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!
Heyecan ve özlemle beklenen Ramazan Bayramı geldi, hoşgeldi. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...
Bu bayram böyle olsun. Yeter ki sağlık olsun. Sağlığımız için hep birlikte gösterdiğimiz çabanın,özverinin, emeğin karşılığını görebileceğimiz, Tüm sevdiklerimizle yan yana olamasak da bu seferlik,sağlıkla, mutlulukla,huzurla dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle...
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Büyüklerimizin ellerinden öpebileceğimiz, tüm sevdiklerimize hasretle sarılabileceğimiz bayramlarda bir arada olmayı diler, Ramazan Bayramınızı kutlarım.
Sevdiklerimizi kucaklayamadığımız için bir yanımız eksik olsa da her şeyden önce sağlıklı ve umudumuzu yitirmediğimiz bir bayram olsun.
Uzaktan da olsa hep iletişimdeyiz. Bir şekilde özlem gideriyoruz. Yine de sarılmanın, el öpmenin, bir arada olmanın yerini, hele bir de bayramsa, hiçbir şey dolduramaz. İnanıyoruz ki, yakında yine hep beraber olacağız. Az kaldı... Herkese sağlıklı, mutlu, bayramlar...
Bir olmaktan, birlikte olmaktan mutlu olduğumuz günler çok yakın...Şeker tadında Mutlu ve Sağlıklı Bayramlar Dileriz..
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Bayram birleştiricidir, Bayram özlemdir, Bayram küslerin barıştığı gündür, Bayram büyükleri anma günüdür. Kavuştuğumuz nice bayramlar görme ümidiyle, iyi bayramlar.
Sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.Ramazan Bayramı'nız Kutlu olsun.
Aramızdaki mesafeleri, kalplerimizdeki sevgi ile aşacağız bu bayram! Ramazan Bayramı'nız Kutlu olsun.
Barış , Sevgi, Sağlık, Mutluluk’la Sevdiklerimiz ile bir araya geleceğimiz,sağlıklı yarınlarda nice bayramlar diliyoruz.