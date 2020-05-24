Resimli bayram mesajları çiçekli ve Ramazan Bayramı içerikli: Sevgiliye, öğretmene, akrabalara bayram mesajları

Büyüklerimizin ellerinden öpebileceğimiz, tüm sevdiklerimize hasretle sarılabileceğimiz bayramlarda bir arada olmayı diler, Ramazan Bayramınızı kutlarım.



Sevdiklerimizi kucaklayamadığımız için bir yanımız eksik olsa da her şeyden önce sağlıklı ve umudumuzu yitirmediğimiz bir bayram olsun.



Uzaktan da olsa hep iletişimdeyiz.

Bir şekilde özlem gideriyoruz. Yine de sarılmanın, el öpmenin, bir arada olmanın yerini, hele bir de bayramsa, hiçbir şey dolduramaz. İnanıyoruz ki, yakında yine hep beraber olacağız. Az kaldı... Herkese sağlıklı, mutlu, bayramlar...



Bir olmaktan, birlikte olmaktan mutlu olduğumuz günler çok yakın...Şeker tadında Mutlu ve Sağlıklı Bayramlar Dileriz..