×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

RESİMLİ AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2023 | İşte, Kurban Bayramı’nı müjdeleyen arefe gününe özel anlamlı, içten, dualı ve hadisli arefe günü mesajları ve sözleri…

Güncelleme Tarihi:

#Arefe Günü Mesajları#Resimli Arefe Günü Mesajları#Kurban Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 09:55

Arefe günü mesajları, İslam dünyası için iki önemli bayramdan birisi olan Kurban Bayramı öncesinde müslümanlar tarafından araştırılıyor. Bayramı müjdeleyen Arefe günü bugün idrak edilecek. Arefe gününde eller semaya açılırken çeşitli namazlar ve dualar idrak edilecek. Arefe heyecanını birbirleriyle paylaşmak ve yaşamak isteyen kullanıcılar ise Resimli arefe günü mesajlarını araştırıyor. Dualı ve hadisli arefe günü mesajları, WhatsApp, İnstagram gibi sosyal mecralarda sıkça paylaşılacak. Bizde sizler için değişik, farklı, anlamlı, kısa, uzun, resimli ve sözlü arefe günü mesajlarını derledik. Kurban Bayramı’nın anlam ve önemine vurgu yapmak isteyenler en güzel arefe günü mesajlarını paylaşacak. İşte, bayrama özel ayetli, maneviyatlı, dualı, samimi arefe günü mesajları ve sözleri

1/6RESİMLİ AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2023 | İşte, Kurban Bayramı’nı müjdeleyen arefe gününe özel anlamlı, içten, dualı ve hadisli arefe günü mesajları ve sözleri…



Arefe günü sözleri ve mesajları, günün anlam ve önemine vurgu yapmak isteyenler tarafından WhatsApp, SMS, Facebook, Telegram,Instagram ve Twitter gibi sosyal medya araçlarından paylaşılacak. Arefe günü bayramın heyecanıyla ibadetlerine yoğunlaşacak müslümanlar, en yakını olarak gördükleri anne, babası, eşleri, çocuklarının yanı sıra akrabalarına ve arkadaşlarına resimli arefe günü mesajlarını göndererek kutlayacak. Arefe günlerinde bayramlarda olduğu gibi namaz kılmak, dua etmek, tesbih ve zikir çekmek gibi ibadetler yapılacak. Bu anlamlı günde görüşülemeyecek kadar uzakta olunan kişilere onları unutmadığınızı gönderebileceğiniz arefe günü mesajlarıyla hissettirebilirsiniz. Bizde siz okuyucularımız için en anlamlı ve güzel arefe günü mesajlarını hazırladık. İşte, 2023 Kurban Bayramı öncesinde kullanabileceğiniz değişik, farklı, anlamlı, kısa, uzun, resimli, dualı ve hadisli arefe günü mesajları ve sözleri

2/6AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 27 HAZİRAN 2023

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 27 HAZİRAN 2023

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek dileğiyle Arefe gününüz kutlu olsun.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Arefe gününüz mübarek olsun.

Günaydın Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Arefe gününüzün en güzel bayramları sizlere ulaştırması duasıyla. Gününüz mübarek olsun.

3/6RESİMLİ AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2023 | İşte, Kurban Bayramı’nı müjdeleyen arefe gününe özel anlamlı, içten, dualı ve hadisli arefe günü mesajları ve sözleri…

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah’tan niyaz ederiz.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

4/6RESİMLİ AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2023 | İşte, Kurban Bayramı’nı müjdeleyen arefe gününe özel anlamlı, içten, dualı ve hadisli arefe günü mesajları ve sözleri…

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Her kim Allah (Celle Celâluhû) rızâsı niyetiyle Arefe gününde sadaka verirse, Allah Te'âlâ o kişiden bunu kabul eder ve bu, sene boyunca veremediği bütün sadakaların sevabına yetişmiş olur."

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

 

 

 

5/6RESİMLİ AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2023 | İşte, Kurban Bayramı’nı müjdeleyen arefe gününe özel anlamlı, içten, dualı ve hadisli arefe günü mesajları ve sözleri…

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla.. Arefe gününüz mübarek olsun.

 Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır yalnız kalmamak için, özel günler vardır dostluğu paylaşmak için. Arefe gününüz kutlu olsun.

 Arefe gününde vefat eden yakınlarımızın belki de en çok ziyaret edildiği bu günlerde sizlerin de sevenleriniz hiç eksik olmasın. Gününüz kutlu olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Arefe dileğiyle.

 

 

6/6RESİMLİ AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2023 | İşte, Kurban Bayramı’nı müjdeleyen arefe gününe özel anlamlı, içten, dualı ve hadisli arefe günü mesajları ve sözleri…

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri ve birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Günü’müz kutlu Olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla.. Arefe gününüz mübarek olsun.

 Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arefe Günü Mesajları#Resimli Arefe Günü Mesajları#Kurban Bayramı