Remdesivir nedir? Koronavirüs tedavisinde Remdesivir ilacı nasıl kullanılıyor
Remdesivir ilacının Koronavirüs tedavisinde nasıl kullanıldığı ve etkileri vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Remdesivir ilacı nedir ve koronavirüs tedavisinde nasıl kullanılıyor? Remdesivir, uluslararası bir ilaç şirketi tarafından geliştirilmiş geniş spektrumlu antiviral bir ilaçtır. Daha önceki çalışmalarda SARS coronavirüs ve MERS coronavirüs gibi RNA virüsleri üzerinde denenmiş fakat tedavi ilacı tam olarak onaylanamamıştır. Remdesivir aslında ilk olarak Hepatit C için geliştirilmiş, sonrasında Ebola ve Marburg virüsünde denenmiş fakat tüm bu enfeksiyonlarda da etkinliği kanıtlanamamıştır. 2020 yılında Covid-19 pandemisi sonrası hastalar üzerinde tedavi protokolleri denenmeye başlanmış ve son olarak Remdesivir Amerikada acil kullanımlarda ve Japonyada ağır semptomları olan hastaların tedavisinde onaylanmıştır. Tedavi damar içine uygulanmaktadır. Remdesivirin hastaların iyileşme hızını arttırdığı iddia edilmektedir.
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Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmak üzere ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay alan ilk ilaç remdesivir oldu. ABD'de yürütülen bir araştırmayla antiviral ilaç "Remdesivir" alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla daha hızlı iyileştiği teyit edildi.
Gilead Science tarafından üretilen antiviral ilaç remdesivirin koronavirüs tedavisinde kullanılmasına FDA resmi onayı verdi.Böylece remdesivirkoronavirüs tedavisi için FDA’dan onay alan ilk ilaç oldu.Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Remdesivir ABD'de onaylanmış ilk ve tek koronavirüs tedavisi” ifadesine yer verildi.
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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünün (NIAID) liderlik ettiği çalışmada, çeşitli ülkelerden 1000'den fazla Kovid-19 hastası incelendi.
Araştırmada Kovid-19 tanısı konarak hastaneye yatırılan hastalardan Remdesivir alanların, "plasebo" haplar alan hastalara göre 5 gün daha erken iyileştiği ortaya kondu.
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Virüsün daha fazla çoğalması yeteneğini engelleyen Remdesivir'in, hem erken evre Kovid-19 hastalarına hem de daha ileri semptomları olanlara yardımcı olduğu belirtilen çalışmada, Remdesivir'in hastaların daha kötüye gitmesini engellediği de ifade edildi.
NIAID'dan Dr. John Beigel, bu bulgularla özellikle hastaneye yatırılan Kovid-19 hastaları için Remdesivir'in öneminin bir kez daha teyit edildiğini vurguladı.
Emory Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Aneesh Mehta, Remdesivir alan hastaların daha hızlı iyileştiğini ve evlerine daha erken döndüklerini belirtti.Araştırmanın sonuçları, "The New England Journal Of Medicine" dergisinde yayımlandı.
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NIAID Direktörü Dr. Anthony Fauci, nisan ayında Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacı alan Kovid-19 hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla yüzde 31 daha hızlı iyileştiğini açıklamıştı.
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Remdesivir İlacı tedavide nasıl etki sağlıyor?
Antiviral ilaç grubunda olan Remdesivir diğer birçok antiviralde olduğu gibi yukarıda tanımlanan mekanizmalarla virüse direkt etki eder. Hücrede oluşan virüs yükünü azaltarak, hastalığa yanıt olarak gelişen hasarın başlamasını ya da başlayan hasarın devam etmesini önleyerek tedavi sağlamaktadır..