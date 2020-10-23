'Remdesivir' ilacı koronavirüs tedavisinde nasıl kullanılıyor? İşte Remdesivir ilacının detayları

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünün (NIAID) liderlik ettiği çalışmada, çeşitli ülkelerden 1000'den fazla Kovid-19 hastası incelendi.



Araştırmada Kovid-19 tanısı konarak hastaneye yatırılan hastalardan Remdesivir alanların, "plasebo" haplar alan hastalara göre 5 gün daha erken iyileştiği ortaya kondu.



Virüsün daha fazla çoğalması yeteneğini engelleyen Remdesivir'in, hem erken evre Kovid-19 hastalarına hem de daha ileri semptomları olanlara yardımcı olduğu belirtilen çalışmada, Remdesivir'in hastaların daha kötüye gitmesini engellediği de ifade edildi.