Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler nelerdir? Regaip Kandili gecesi tesbihleri

Regaip Kandili tesbihleri, bu mübarek gecenin bereketinden faydalanmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Regaip Kandili gecesi bu akşam olacak. Yılın ilk kandili bugün idrak ediliyor. Bu tarihte bolca ibadet ediliyor, tesbihler çekiliyor. Hazreti Muhammed, recep ayı geldiğinde ‘Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.’ diye dua etmiştir.
Recep ayının ilk günü girince 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilebilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, ‘Hazreti Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.’ açıklamasında bulundu.
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. İşte yapılabilecek ibadetler…
Kur'an-ı Kerim okunmalı
Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
Allah rızası için namaz kılmalı
Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli
Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı
Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli
Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli
Dargın ve küskünleri barıştırmalı
Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı
Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.