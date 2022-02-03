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Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler nelerdir? Regaip Kandili gecesi tesbihleri

#Regaip Kandili#Regaip Kandili Tesbihleri#Regaib

Regaip Kandili tesbihleri bu özel günde dua etmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Regaip Kandili 3 Şubat’ta idrak ediliyor. Hz. Muhammed bir hadis-i şeriflerinde; ‘Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.’ buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır. Regaip Kandili, recep ayı içerisinde yer alıyor. Peki, Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler nelerdir?

1/4Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler nelerdir Regaip Kandili gecesi tesbihleri

Regaip Kandili tesbihleri, bu mübarek gecenin bereketinden faydalanmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Regaip Kandili gecesi bu akşam olacak. Yılın ilk kandili bugün idrak ediliyor. Bu tarihte bolca ibadet ediliyor, tesbihler çekiliyor. Hazreti Muhammed, recep ayı geldiğinde ‘Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.’ diye dua etmiştir.

2/4REGAİP KANDİLİ’NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR

REGAİP KANDİLİ’NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR

Recep ayının ilk günü girince 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilebilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, ‘Hazreti Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.’ açıklamasında bulundu.

3/4REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. İşte yapılabilecek ibadetler…

Kur'an-ı Kerim okunmalı

Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

Allah rızası için namaz kılmalı

Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

4/4Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler nelerdir Regaip Kandili gecesi tesbihleri

Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

Dargın ve küskünleri barıştırmalı

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.

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#Regaip Kandili#Regaip Kandili Tesbihleri#Regaib