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Regaip Kandili ANLAMI VE ÖNEMİ nedir? Regaip nedir, ne demek? İşte Regaip Kandili hakkında bilgiler

#Regaip Kandili#Regaip Kandili Anlamı#Regaip

Regaib Kandili'nin anlamı ve önemi ile ilgili bilgiler yoğun ilgi görüyor. Heyecanla beklenilen Regaip Kandili için geri sayım devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar şubat ayı içerisinde başladı.Regaip Kandili 2022 yılında 3 Şubat tarihinde idrak edilecek. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. Peki, Regaip Kandili nedir, ne demek?

1/5Regaip Kandili ANLAMI VE ÖNEMİ nedir Regaip nedir, ne demek İşte Regaip Kandili hakkında bilgiler

Regaip Kandili için araştırmalar hız kazandı. Regaip Kandili 2022 yılında 3 Şubat tarihinde idrak edilecek. Müslümanlar her sene yılın ilk kandilini büyük bir heyecanla karşılıyor, sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyorlar. Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandili, recep ayı içerisinde bulunuyor. Regaib, sözlükte, kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış anlamındaki ragībenin çoğuludur. İşte detaylar

2/5REGAİP KANDİLİ NEDİR

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

3/5Regaip Kandili ANLAMI VE ÖNEMİ nedir Regaip nedir, ne demek İşte Regaip Kandili hakkında bilgiler

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki “Regâip” kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, " reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

4/5REGAİP KANDİLİ’NİN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR

REGAİP KANDİLİ’NİN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

5/5 Regaip Kandili ANLAMI VE ÖNEMİ nedir Regaip nedir, ne demek İşte Regaip Kandili hakkında bilgiler

Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir.

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