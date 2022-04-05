Reddit Place nedir?

Sosyal medya platformu Reddit’te başlatılan uygulama, kullanıcılarının ekranda belirlenen alana herhangi bir renkte piksel yerleştirmesiyle işliyor. Binlerce kişi tarafından alana yerleştirilen farklı renklerdeki pikseller bir araya geldiğinde bir bayrağı, önemli bir kişiliği, bir bilgisayar oyunu karakterini, bir logoyu ya da ikonu resmedebiliyor.