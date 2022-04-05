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Reddit Place nedir?

#Reddit Place#Reddit Place Nedir#Reddit Place Ne Demek

Reddit adlı sosyal medya platformunun ‘1 Nisan Şaka Günü ‘R Place’ uygulaması, milyonlarca insanın katılımıyla bir piksel sanatına dönüştü. Reddit 2017 yılında yine 1 Nisan’da bu uygulamayı hayata geçirmişti ve 3 milyondan fazla kullanıcı katılmıştı. Peki, Reddit Place nedir?

1/3Reddit Place nedir

Sosyal medya platformu Reddit’te başlatılan uygulama, kullanıcılarının ekranda belirlenen alana herhangi bir renkte piksel yerleştirmesiyle işliyor. Binlerce kişi tarafından alana yerleştirilen farklı renklerdeki pikseller bir araya geldiğinde bir bayrağı, önemli bir kişiliği, bir bilgisayar oyunu karakterini, bir logoyu ya da ikonu resmedebiliyor.

2/3Reddit Place nedir

Reddit place, kullanıcıların her 5 dakikada bir 16 renk seçeneğinden birini kullanarak, dijital tuval alanına, tek bir piksel boyutunda boyama yaptığı ve çeşitli görsel figürler oluşturmaya çalıştığı bir çevrimiçi alan olarak özetlenebilir.

3/3DAHA ÖNCE 2017’DE YAPILMIŞTI

DAHA ÖNCE 2017’DE YAPILMIŞTI

Reddit 2017 yılında yine 1 Nisan’da bu uygulamayı hayata geçirmişti ve 3 milyondan fazla kullanıcı katılmıştı. Uygulama, 72 saat sonra sona ermişti. Bu yıl yapılan uygulama ise 4 Nisan’da Türkiye saatiyle 02.00’da sona erecek. Şu ana dek yapılan çizimlere bakıldığında ise dev karenin adeta bir piksel sanatına dönüştüğü görülebiliyor.

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