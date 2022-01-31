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Recep ayı orucu ne zaman tutulur? 3 aylar orucu ne zaman tutulur? İşte tarih bilgisi

#Recep#2022 Recep Ayı#İcerikaber

Üç ayların başlamasına kısa bir süre kalması ile oruç tutmak isteyenler, yapılacak ibadetlerle ilgili Diyanet bilgisine odaklandı. İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar, 2 Şubat 2022 tarihinde başlıyor. Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen üç aylarda, oruç ibadetinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, üç aylarda ne zaman oruç tutulur?

1/3Recep ayı orucu ne zaman tutulur 3 aylar orucu ne zaman tutulur İşte tarih bilgisi

Üç aylar orucu, manevi iklimin başlangıcı olan Üç Aylar'a kısa süre kalması ile birlikte pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. "Üç aylarda kaç gün oruç tutulur?" sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda yapmış olduğu açıklamaları merak ediyor. İşte, İslam dininde büyük öneme sahip olan üç aylar ve başlangıcı ile birlikte gündeme gelen üç aylar orucu hakkında bazı bilgiler...

2/3ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN VE KAÇ GÜN TUTULUR

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN VE KAÇ GÜN TUTULUR?

Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi önemli tarihleri barındıran üç aylar için artık sayılı günler kaldı. Üç ayların manevi atmosferini ibadet ederek ihya etmek isteyen pek çok Müslüman vatandaş, bu aylarda orucun hükmü konusuna sorularına yanıt arıyor. 

3/3Recep ayı orucu ne zaman tutulur 3 aylar orucu ne zaman tutulur İşte tarih bilgisi

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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#Recep#2022 Recep Ayı#İcerikaber