Ramazan Bayramı Mesajları 2021: En güzel, anlamlı, dini, kısa ve uzun sevdiklerinize bayram mesajları ve sözleri
Ramazan Bayramı Mesajları sayesinde 2021 yılının ilk bayramında sevdiklerinize en yeni ve en güzel bayram mesajı ve şeker bayramı için kutlama ve tebrik mesajı gönderebilirsiniz. Pandemi döneminde sevdiklerimizden ayrı kalsak da onları hatırladığımızı ve onlara olan sevgimizi dile getirmek için kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli ve dini sözleri gönderebiliriz. Sevgiliye, anneye, babaya, akrabaya ve daha pek çok yakınıza istediğiniz mesajı seçerek gönderebilmeniz mümkündür. siz de sevdiklerinize "bayramınız mübarek olsun" ve "iyi bayramlar" demek istiyorsanız SMS ve WhatsAPP gibi platformlardan bayram mesajları gönderebilirsiniz.
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Bayram mesajlarını derledik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, 3 gün boyunca bayram mesajları paylaşımında bulunacak. Ramazan ayının bitişiyle birlikte Müslümanlar tarafından kutlanacak bir dini bayram olan Ramazan Bayramı’na saatler kala en farklı bayram mesajları araştırılıyor. 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü için şimdiden sevdikleriyle pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle bayram dileklerini uzaktan iletecek olan vatandaşlar, şimdiden Ramazan Bayramı kutlama mesajlarını yoğun bir şekilde sorgulamaya başladı. İşte bayram mesajları (resimli-resimsiz, uzunlu-kısalı)
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RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI
Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.
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Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun.
Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
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Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
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Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
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SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI
En güzel Anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile CANIM SEVGİLİM. Bayramın mübarek olsun.
Aşkım..! Bayramını en yüce ve en samimi duygularımla kutlarım. Yüzün daima bayram sevinci içinde gülsün..!
Bugün yanında olamasam da sen hep benimlesin, şeker gibi bayramlarda yeniden bayramlaşmak ve hiç ayrılmamak dileğiyle, Ramazan Bayramımız kutlu olsun…
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EĞLENCELİ BAYRAM MESAJLARI
Minareden atlarım, bayramını kutlarım.
Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun
Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.
Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.