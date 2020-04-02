Pttkart nedir, nasıl alınır?

Sosyal yardım paketinin birinci fazında 2 milyon 111 bin haneye destek olacaklarını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uygulamanın diğer fazlarının da geleceğini ifade etti. PTT kanalıyla yapılacak olan ödemelerin 8 milyon kişiyi kapsayacağını söyleyen Bakan Selçuk, sosyal yardım başvurusu hakkında bazı detayları da paylaştı.



Şirketimiz bünyesindeki gerçek kişi posta çeki hesap sahiplerinin, hesaplarındaki bakiyeleri banka ATM'lerinden nakit çekim, yurtiçi/yurtdışı alışverişlerde nakit yerine kullanabilmesi ve Pttmatik'lerde nakit çekim ile birlikte fatura ödeme, anlaşmalı Kuruluş ödemeleri, aktarma vb. işlemleri yapabilmelerini sağlayan ödeme aracıdır.

Bakan Selçuk, 1000 TL sosyal yardım hakkında şu ifadelerde bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile beraber bir sosyal destek paketimiz var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İnşallah diğer fazları da gelecek. Bunun birinci fazında biz, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek sağladık. İlk ödemeleri de 1 Nisan'da yapılmaya başlanacak. Koronavirüs etkilerini de düşündüğümüz için kesinlikle fiziki bir başvuru almadık. Bunları, bütün hanelerimizin T.C. numaralarına PTT kanalıyla göndereceğiz. 2 milyon hane olduğu için ortalama haneyi yaklaşık 4 kişiden hesaplarsak, 8 milyon vatandaşımıza da bu desteği ulaştırmış olacağız inşallah."

Başvuruların otomatik olarak bakanlık tarafından yapıldığı sosyal yardım için ödemeler, 1 Nisan'da PTT üzerinden gerçekleşecek. Sosyal yardımdan, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alan bazı vatandaşlar yararlanmış olacak.