PTT kanalı ile yapılacak olan sosyal yardım projesi kapsamında ödemelerin PTT ile yapılacak olmasından dolayı vatandaşlar PTTkart nedir ve PTTkart nasıl alınır sorularının cevaplarını araştırıyorlar. Peki Pttkart nedir, nasıl alınır?
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Sosyal yardım paketinin birinci fazında 2 milyon 111 bin haneye destek olacaklarını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uygulamanın diğer fazlarının da geleceğini ifade etti. PTT kanalıyla yapılacak olan ödemelerin 8 milyon kişiyi kapsayacağını söyleyen Bakan Selçuk, sosyal yardım başvurusu hakkında bazı detayları da paylaştı.
Şirketimiz bünyesindeki gerçek kişi posta çeki hesap sahiplerinin, hesaplarındaki bakiyeleri banka ATM'lerinden nakit çekim, yurtiçi/yurtdışı alışverişlerde nakit yerine kullanabilmesi ve Pttmatik'lerde nakit çekim ile birlikte fatura ödeme, anlaşmalı Kuruluş ödemeleri, aktarma vb. işlemleri yapabilmelerini sağlayan ödeme aracıdır. Bakan Selçuk, 1000 TL sosyal yardım hakkında şu ifadelerde bulundu: "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile beraber bir sosyal destek paketimiz var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İnşallah diğer fazları da gelecek. Bunun birinci fazında biz, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek sağladık. İlk ödemeleri de 1 Nisan'da yapılmaya başlanacak. Koronavirüs etkilerini de düşündüğümüz için kesinlikle fiziki bir başvuru almadık. Bunları, bütün hanelerimizin T.C. numaralarına PTT kanalıyla göndereceğiz. 2 milyon hane olduğu için ortalama haneyi yaklaşık 4 kişiden hesaplarsak, 8 milyon vatandaşımıza da bu desteği ulaştırmış olacağız inşallah." Başvuruların otomatik olarak bakanlık tarafından yapıldığı sosyal yardım için ödemeler, 1 Nisan'da PTT üzerinden gerçekleşecek. Sosyal yardımdan, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alan bazı vatandaşlar yararlanmış olacak.
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Nasıl Pttkart sahibi olabilirim?
Müşterilerimizin Pttkart alabilmeleri için herhangi bir PTT İşyerine müracaat ederek Posta Çeki Hesabı açtırmaları yeterlidir. Ayrıca Şirketimiz aracılığı ile emekli maaşı alan müşterilerimize ve Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığı (ASAL ) yapılan ödemeler için silah altına alınan tüm yükümlülere Pttkart verilmektedir. Pttkart projeleri kapsamında Esnaflara özel Esnaf Pttkart, Memursen üyelerine özel Motif kart, Üniversite öğrencileri ile idari ve akademik personellerine Kampüs Pttkart verilmektedir. Pttkartlar için herhangi bir ücret alınıyor mu? Pttkart'larda herhangi bir kart aidatı, işletim ücret vb. bulunmamaktadır.
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Pttkart'lar ile internet üzerinden alışveriş yapılabilir mi?
Pttkart'lar ile 3D secure uygulaması ile internet üzerinden alışveriş yapılabilmektedir. PttKart'ınızla İlgili Önemli Bilgiler Kartınızı teslim aldığınız andan itibaren kartınızla ilgili sorumluluğunuz başlamaktadır.Güvenliğiniz için lütfen kartınızın arkasını imzalayınız. Şifrenizi 444 1 788 PTT Çağrı Merkezi'ni arayarak ya da size en yakın PTT işyerinden alabilirsiniz. Şifrenizi PTT İşyerinden veya Pttmatik'lerden değiştiriniz. Güvenliğiniz için kartınızın şifresini diğer kişilerle paylaşmayınız. Çağrı merkezi aracılığı ile şifre alabilmeniz için GSM numaranızın PTT sistemlerinde tanımlı olması gerekmektedir.Şifrenizi belirlerken güvenliğiniz için doğum tarihiniz gibi kolay tahmin edilebilir rakamlar kullanmayınız. Kartınızın şifresini unutmanız halinde 444 1 788 PTT Çağrı Merkezi'ne ya da en yakın PTT işyerine başvurunuz. Kartınızın kaybolması veya çalınması halinde lütfen en kısa sürede 444 1 788 no.lu PTT Çağrı Merkezi'ni arayınız. Hesap özetiniz Türk Lirası (TL) olarak düzenlenir. Yabancı para ile yapılan işlemler, uluslararası kart kuruluşlarınca ABD Doları'na (USD) çevrilerek karşılığı olan Türk Lirası (TL) olarak hesabınıza borç kaydedilir. Ev / iş adresiniz veya diğer iletişim bilgilerinizdeki değişiklikleri 15 (on beş) gün içinde en yakın PTT işyerine bildirmeniz gerekmektedir. Maaşınızı PTT'den alan hak sahibi veya asker yükümlüsü; Esnaf Pttkart, Motif Kart ve Kampüs Pttkart sahibi iseniz, tarafınıza gönderilen kartla işlem yapabilmeniz için size en yakın PTT işyerine geçerli bir kimlik belgesi ile müracaat ederek hesap aktivasyon işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.