PTT maskeleri ne zaman teslim edilir? Ücretsiz maskeler ne zaman gelecek?
Ücretsiz maskeleri dağıtımı hakkında araştırmalar yeni haftayla birlikte hız kazandı. Gerekli yerlerden başvuru yaparak beklemeye koyulan vatandaşlar, maskeleri nasıl ve nereden temin edeceklerini ve kargo teslim tarihini sorguluyor. Peki, ücretsiz maskeler ne zaman gelecek? PTT maskeleri ne zaman teslim edilir?
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Corona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşlara dağıtılan ücretsiz maskeler hakkındaki araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. E-Devlet sistemi üzerinden gerekli bilgileri girerek başvurularını tamamlayan binlerce vatandaş, PTT Kargo tarafından dağıtımı yapılan maskelerin, ne zaman ellerine geçeceğini merak ediyor. İşte, 'Ücretsiz maskeler ne zaman gelecek?' ve 'PTT maskeleri ne zaman teslim edilir?' sorularının yanıtı...
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Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda ücretsiz maske dağıtımı başlatıldı. Başvuru yapan 20-65 yaş arası tüm vatandaşların evine her hafta maske götürülecek. Başvurular 6 Nisan'da alınmaya başlandı. Kişi, hem kendisi hem de aile üyelerinin bilgilerini doldurarak ücretsiz maske temin edebiliyor. Vatandaşların her hafta, içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.
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e Devlet ve ePTTAVM online ücretsiz maske başvuru sayfasında vatandaşları "Kişisel Bilgiler" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları karşılayacak. Ücretsiz maske talebinin sorunsuz olarak alınması için formun eksiksiz doldurulması gerekiyor Kişisel TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgilerini girdikten sonra güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazmanız gerekiyor.
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E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.
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Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı İstanbul'da başladı. Vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nın göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini temin edebilecek.
İlk etapta İstanbul'da 5 bin 200 eczaneye 2.5 milyon maske dağıtıldı. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Ecza depolarımız Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskeleri eczanelerimize dağıtmaya başladı. İstanbul'daki 5 bin 200 eczanemizde maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarında maske dağıtıldı. Bunlar eczane başı 500’er adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 'Eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz” dedi.