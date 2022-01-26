Prof. Dr. Ali Kurt kimdir, neden öldü? İşte Prof. Dr. Ali Kurt 'un biyografisi

1953 İstanbul doğumlu Ali Kurt tüm tahsilini Erzurum' da tamamlamıştır. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nden mezun olduktan sonra bir süre Uzundere Sağlık Ocağı tabipliği yapmış ve hemen ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’ nda asistanlığa başlamıştır. 1984 yılında burada uzmanlığını tamamlayan Ali Kurt, mecburi hizmetini Giresun Devlet Hastanesi’ nde Patoloji Uzmanı olarak tamamlamış, dört yıl sonra da Erzurum Numune Hastanesi Patoloji Servisi’ne tayin edilmiştir. Dr. Ali Kurt, 2001-2002 yıllarında Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi’ nde kurucu Başhekimlik yapmış, 2008 yılına kadar Numune Hastanesi’ ndeki görevine devam etmiş, bu tarihten itibaren de Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde çalışmalarına devam etmiştir. Giresun ve Erzurum’da görev yaptığı hastanelerde çeşitli idarecilik görevlerinde de bulunmuştur. Uzmanlığının 30. Yılı olan 2013 ’te Tıbbi Patoloji Doçenti olan Dr. Ali Kurt, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Patoloji Doçenti olarak atanmıştır.