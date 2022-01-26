Prof. Dr. Ali Kurt kimdir, neden öldü? İşte Prof. Dr. Ali Kurt 'un biyografisi

1953 İstanbul doğumlu Ali Kurt tüm tahsilini Erzurum' da tamamlamıştır. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nden mezun olduktan sonra bir süre Uzundere Sağlık Ocağı tabipliği yapmış ve hemen ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’ nda asistanlığa başlamıştır. 1984 yılında burada uzmanlığını tamamlayan Ali Kurt, mecburi hizmetini Giresun Devlet Hastanesi’ nde Patoloji Uzmanı olarak tamamlamış, dört yıl sonra da Erzurum Numune Hastanesi Patoloji Servisi’ne tayin edilmiştir. Dr. Ali Kurt, 2001-2002 yıllarında Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi’ nde kurucu Başhekimlik yapmış, 2008 yılına kadar Numune Hastanesi’ ndeki görevine devam etmiş, bu tarihten itibaren de Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde çalışmalarına devam etmiştir. Giresun ve Erzurum’da görev yaptığı hastanelerde çeşitli idarecilik görevlerinde de bulunmuştur. Uzmanlığının 30. Yılı olan 2013 ’te Tıbbi Patoloji Doçenti olan Dr. Ali Kurt, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Patoloji Doçenti olarak atanmıştır.
Bilimsel araştırmalarına bu merkezde devam eden Doç. Dr. Ali Kurt, bu merkezin İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi yapılmasının hemen arkasından 09.07.2020 tarihinde Patoloji Profesörü olarak bu fakülteye atanmıştır. Prof. Dr. Ali Kurt, Tıbbi Patoloji alanında çok önemli araştırma ve projeler yapmasının yanında sosyal bilimler ve özellikle de tarih alanına duyduğu ilgiyle de tanınmaktadır. Prof. Dr. Ali Kurt’un ilk yazısı, 1972 yılında Aziziye Postası gazetesinde yayımlanmıştır. Daha sonraki yıllarda İstanbul’da yayınlanan bazı gazete ve dergilerde de yazı ve şiirleri çıkan Prof. Dr. Ali Kurt, 1988’den sonra Erzurum’da çıkan yerel gazetelerde düzenli yazılar yazmıştır.
26 Ocak hayatını kaybeden Ali Kurt'un vefatı “Hastanemiz Doktorlarından Patolog Prof. Dr. Ali Kurt 15 gün önce yakalandığı Covid-19 hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeni ile hastanemiz yoğun bakımında hayatını kaybetmiştir. Kendisine ALLAH tan rahmet kederli ailesine ve çalışanlarımıza başsağlığı diliyoruz” sözleriyle duyuruldu.