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POMEM SONUÇLARI SORGULAMA 2023 (PA.edu.tr) | 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü ve yazılı sınav tarihi belli oldu mu? Gözler e-devlet sonuç ekranında

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#Pomem Sonuçları#30. Dönem Pomem Başvuru Sonucu#Pomem Sonuçları Ne Zaman Açıklanır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 19:19

30. Dönem POMEM sonuçları için geri sayım devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında 10.600 öğrenci alımına ilişkin yapılan başvuruların ardından, gözler POMEM sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Adaylar 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandıktan sonra, 30. Dönem POMEM sözlü ve yazılı sınavlara katılım sağlayacaklar. POMEM başvuru sonuçları ise e-Devlet girişi ile PA.edu.tr internet adresinden sorgulanabilecek. Peki, POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? 30. Dönem POMEM sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte, POMEM sonucu sorgulama ekranı ve sınav tarihi hakkında bilgiler.

1/5POMEM SONUÇLARI SORGULAMA 2023 (PA.edu.tr) | 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak Sözlü ve yazılı sınav tarihi belli oldu mu Gözler e-devlet sonuç ekranında

POMEM sonucu sorgulama ekranı 2023, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Lisans mezunu (6.900) erkek, (1.580) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (420) kadın olmak üzere toplam (10.600) öğrenci alımı için 30. Dönem POMEM başvuruları mayıs ayında sona erdi. Bir sonraki aşamada adaylar POMEM başvuru sonuçlarını öğrendikten sonra fiziki parkur ve yazılı sınavlara katılım sağlayacaklar. 30. Dönem POMEM sınavları Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet adresinden ilan edilecek. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/530. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden tamamlandı.

Ön başvuru sonuçlarıyla ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

3/5POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.

POMEM başvuru sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından başvuru sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

POMEM DUYURULAR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5POMEM YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ

POMEM YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında “18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)” olarak belirlenen yaş şartı 12 Mayıs 2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “GEÇİCİ MADDE 1- (1) POMEM’lere başvuru yapacak adaylar için 8’inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan yaş şartı; 2023 yılı için yapılacak olan sınavlarda, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, 1/1/1993 ve sonrasında doğanların müracaatları kabul edilecek şekilde uygulanır.” hükmüne istinaden “01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak” olarak değiştirilmiştir.

5/5POMEM SONUÇLARI SORGULAMA 2023 (PA.edu.tr) | 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak Sözlü ve yazılı sınav tarihi belli oldu mu Gözler e-devlet sonuç ekranında

Söz konusu değişiklikle son müracaat tarihi 19 Mayıs 2023 olan 30. Dönem POMEM Giriş Sınavına 01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğmuş olan ve diğer şartları taşıyan adaylar başvuru yapabileceklerdir.

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