POMEM sonucu sorgulama ekranı 2023, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Lisans mezunu (6.900) erkek, (1.580) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (420) kadın olmak üzere toplam (10.600) öğrenci alımı için 30. Dönem POMEM başvuruları mayıs ayında sona erdi. Bir sonraki aşamada adaylar POMEM başvuru sonuçlarını öğrendikten sonra fiziki parkur ve yazılı sınavlara katılım sağlayacaklar. 30. Dönem POMEM sınavları Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet adresinden ilan edilecek. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.