POMEM YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında “18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)” olarak belirlenen yaş şartı 12 Mayıs 2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “GEÇİCİ MADDE 1- (1) POMEM’lere başvuru yapacak adaylar için 8’inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan yaş şartı; 2023 yılı için yapılacak olan sınavlarda, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, 1/1/1993 ve sonrasında doğanların müracaatları kabul edilecek şekilde uygulanır.” hükmüne istinaden “01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak” olarak değiştirilmiştir.



