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POMEM SINAVLARI NE ZAMAN? | 30. Dönem POMEM fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleri belli oldu mu, sınav yerleri açıklandı mı? Gözler PA.edu.tr POMEM sınav takviminde!

Güncelleme Tarihi:

#POMEM Sınavları Ne Zaman#Pomem Mülakat Sınavı Tarihi#Polis Akademisi Başkanlığı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 01:11

30. Dönem POMEM sınav tarihleri için beklentiler temmuz ayının gelmesiyle arttı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak öğrenci alımı için ön başvuru sonuçlarının 29 Mayıs 2023 tarihinde açıklanmasının ardından POMEM parkur ve mülakat sınavlarına gözler çevrildi. Toplam 121.120 adayın başvuruda bulunduğu 30. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarına göre olumlu değerlendirilenler sonraki aşamada söz konusu sınavlara katılım sağlayacaklar. 30. Dönem POMEM sınavları ve POMEM sınav giriş belgeleri Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet adresinden ilan ediliyor. Peki, POMEM parkur sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte, ayrıntılar.

1/6POMEM SINAVLARI NE ZAMAN | 30. Dönem POMEM fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleri belli oldu mu, sınav yerleri açıklandı mı Gözler PA.edu.tr POMEM sınav takviminde

POMEM fiziki parkur sınavları ne zaman? sorusu son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında ön başvuruları alınan POMEM başvuru sonuçları mayıs sonunda erişime açılmıştı. Bir sonraki aşamada adaylar POMEM başvuru sonuçlarını öğrendikten sonra fiziki parkur ve yazılı sınavlara katılım sağlayacaklar. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinden ilerleyen günlerde sınav yerleri ve sınav tarihi ilan edilecek. Peki, 30. Dönem POMEM giriş yerleri yayımlandı mı? İşte, ayrıntılar.

2/6POMEM SINAVLARI NE ZAMAN

POMEM SINAVLARI NE ZAMAN?

30. Dönem POMEM sınav tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek. POMEM sınav tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. POMEM Giriş Sınavı için başvuru yapan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar başvuru sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebiliyorlar.

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır.

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3/6POMEM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

POMEM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sınav yerleri henüz ilan edilmedi. Sınav yerlerinin de POMEM sınav tarihi duyurusu ile açıklanması bekleniyor.

4/6POMEM EK ADAY BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTI

POMEM EK ADAY BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTI

9 Haziran tarihinde POMEM giriş sınavı ek aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmıştı. 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 09.00 - 08 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17.00 tarihleri arasında sınav ücreti yatırma işlemleri sona ermişti.

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5/630. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

30. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

6/6POMEM SINAVLARI NE ZAMAN | 30. Dönem POMEM fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleri belli oldu mu, sınav yerleri açıklandı mı Gözler PA.edu.tr POMEM sınav takviminde

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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#POMEM Sınavları Ne Zaman#Pomem Mülakat Sınavı Tarihi#Polis Akademisi Başkanlığı

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